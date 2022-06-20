Bu operasyonda 'suçlular' değil 'başıboş keçiler' yakalandı Söke’de başıboş keçiler toplandı

Aydın'ın Söke ilçesinde son dönemde başıboş gezen keçilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler tarafından yaklaşık 80 keçi yakalanarak koruma altına alındı.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yaptıkları ortak operasyonla Çeltikçi Mahallesi ve Savuca Mahallesi ile Sanayi Sitesi’nde başıboş gezen keçileri topladı. Bayındır Caddesi’nde başlayan keçi toplama operasyonu, Morkent civarı, Huzur Yapı çevresi, Savuca, Yavuz Selim Lisesi çevresi ve sanayi sitesi ile devam eti. Yaklaşık 80 civarında keçi toplanarak daha önceden belirlenen alanda koruma altına alındı.

Benzer denetim ve operasyonların devam edeceği, kurallara uymayan ve şehir merkezinde mallarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine yüksek miktarlarda cezai işlemin uygulanacağı belirtildi. Yapılan operasyonu balkon ve camlarından merakla izleyen vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, denetimlerin devam etmesini istedi.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, “Uzun yıllardır ilçemizin Çeltikçi, Kemalpaşa ve Savuca kesimlerinde halkımızın yoğun şekilde şikayet ettiği başıboş dolaşan keçilerle ilgili Söke Belediyesi, Söke Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri ile birlikte büyük bir operasyon yaptık. 7080 civarında çeşitli büyüklükte keçi aldık ve Tokat'a götürülecek. Gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu denetim ve operasyonlarımız devam edecek. Destek veren kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, ilçe tarım müdürümüz ve çiftçi mallarını koruma başkanımız ile belediye yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bu sorunu kökten çözmek için gayretlerimiz devam edecek” dedi.

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