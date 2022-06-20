Aydın'da gölette boğulan gençler son yolculuklarına uğurlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde suni sulama göletinde boğularak hayatını kaybeden 2 genç, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde serinlemek için girdikleri suni sulama göletinde boğularak hayatını kaybeden Resul Baybora (17) ile Yusuf Güzel (17) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz gençleri son yolculuğuna uğurlamak için çok sayıda vatandaş camiye akın ederken, cenaze töreninde gençlerin aileleri güçlükle ayakta durdu. İki genç, Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Bilali Habeşi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mahallesi Malhallı Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile gençlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Arkadaşını kurtarmak istedi

5 gencin serinlemek için evlerinin yaklaşık 500 metre yakınında bulunan suni sulama göletine gittiği ve halata tutunarak suya giren 5 gençten 2’sinin yüzmek için halatı bıraktığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre halatı bırakan gençlerden Resul Baybora bir anda suda çırpınmaya başladı. Baybora'nın boğulduğunu fark eden Yusuf Güzel ise arkadaşını kurtarmak için çaba sarf etti. Talihsiz gençler, girdikleri göletten çıkamayıp boğularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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