Domuzun saldırdığı yarış atı telef oldu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde domuzun saldırısına uğrayan yarış atı 15 metrelik kuyuya düşerek telef oldu.



Olay, Çulhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Acar isimli vatandaş yarış atını kaybetti. 3 gün boyunca atını arayan Acar, çok sevdiği atını bulamayınca çareyi çevredeki güvenlik kameralarını incelemekte buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen Acar, Cumartesi günü atına bir domuzun saldırdığını tespit etti. Güvenlik kameralarından atının izini süren Acar, olayın yaşandığı yer ve çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede bulunan yaklaşık 15 metrelik kuyuyu kontrol eden Acar, atının kuyunun içerisine düştüğünü fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri atı bulunduğu kuyudan çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartılan atın telef olduğu tespit edildi.

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