Aydın’da “Doğadan Modaya Organik Pamuk” projesine başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pilot bölge seçilen Aydın’ın Söke ve Didim ilçelerinde “Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi’ne başlandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteğiyle Aydın İlinde 2022 yılında uygulanmaya başlayan ‘’Doğadan Modaya Organik Pamuk” Projesi çerçevesinde Organik pamukta pilot bölge olarak seçilen Söke ve Didim ilçelerinde monitör amaçlı tuzak dağıtımı yapıldı. Dağıtımı yapılan; pamuk yaprak kurdu, çizgili yaprak kurdu ve yeşil kurt tuzakları asımı uygulamalı olarak üreticiye gösterildi. Bu tuzaklar 50 dekara birer takım (Üç zararlı çeşidi için ) olacak şekilde, bitki boyunun 1015 cm üstüne gelecek şekilde bir çıta yardımıyla hâkim rüzgarın yönü dikkate alınarak yerleştirildi. Organik Pamuğun ve Türk Pamuğunun Dünya ekonomisindeki hak ettiği yeri bulması dileğiyle Pamuk üreticilerimize hayırlı olsun “denildi.

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