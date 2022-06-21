Milli Sporcu Burcu, memleketi Aydın'da çiçeklerle karşılandı

Meksika’nın Leon kentinde düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası’nda Türkiye ve Aydın’ı temsil eden Milli Sporcu Burcu İldem Gerçekten, şampiyonadan çifte madalya ile dönerken, memleketi Aydın’da davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı.



Meksika’nın Leon kentinde düzenlenen ve 39 ülkeden 205 sporcunun katıldığı Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Türk Milli Takımı kadınlarda birinci, erkeklerde ise ikinci olurken, Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki Aydınlı Milli Sporcu Burcu İldem Gerçekden, koparmada 91 kilogram, silkmede 103 kilogram olmak üzere toplamda 194 kilogram kaldırış yaptı. Başarılı bir performans sergileyen Milli Sporcu Gercekden, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’ndan bir gümüş ve bronz madalya ile döndü.



“Davul zurna ile karşılandı”

Şampiyonadaki başarısı ile Türkiye’yi gururlandıran genç sporcu, memleketi Aydın’a dönerken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti. Fillikçioğlu, müdürlük binası önünde davul, zurna ve çiçekler ile karşılanan genç sporcuyu tebrik ederek çiçek takdim etti.



“Hedefim olimpiyatlar”

Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla istediği dereceyi yapamadığını ifade eden Milli Sporcu Burcu İldem Gerçekden; “2 ay boyunca zorluklar yaşadım, sakatlıklarım oldu. Tedavi süreci yaşadım. Şampiyonaya son 1 hafta kala yine omzumdan sakatlandım ancak tedavilerin ardından yetiştim şampiyonaya ve derecemi yaptım. Şampiyonada ilk çıktığımda heyecanlıydım ama heyecanımı yendim ve yarışmaya devam ettim. Şampiyonada kendi derecemi yapabilmiş olsaydım birinci olacaktım ancak sakatlığım nedeniyle çok iyi performans çıkaramadım ama ona rağmen ikinci ve üçüncü oldum. Elde ettiğim başarı sonrasında bir yandan mutlu oldum bir yandan da birinciliği kaçırdığım için mutsuzdum. Kendi derecemi yapamadığım için madalya birinciliğini kaçırdım ama seneye dünya şampiyonasında şampiyon olacağıma inanıyorum. Hedefim ise 2024 Olimpiyatlarına gidebilmek ve ülmei en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.



“Olimpiyat görebilecek bir sporcu”

Halter Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca ise “Kızımız Meksika’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda koparma ve silkme dallarında yarıştı. Koparmada ikinci, toplamda ise üçüncü oldu ama biz birincilik bekliyorduk. Şampiyonuk beklediğimiz için tam istediğimiz gibi yarıştığımızı düşünmüyorum ama geçirdiği sakatlıklar nedeniyle şampiyonaya tam hazırlanamadık. Burcu, gerçekten çok mücadele etti. Birinciliği kaçırdık ama Burcu olimpiyat görebilecek bir sporcu. İleriki yıllarda kızımızı olimpiyatlarda yarışırken görebiliriz ve madalya da alacağız. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Yıldızlar Şampiyonası. Sakatlıkları tedavi ettirip oraya yetişebilirsek, Burcu’nun rekor kırarak Avrupa Şampiyonu olacağını düşünüyorum. Ondan sonrada Dünya Gençler Şampiyonası var. Oraya da katılacağız. Orada da madalya bekliyoruz. Tabiki en büyük hedefimiz ise 2024 Olimpiyatları. Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Bir antrenör için sporcusunun madalyası alması çok mutluluk verici, gururluyum" diye konuştu.



“Dereceleri olan Aydın’ın sporcusu”

Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da“Burcu, daha öncede rekorları olan, dereceleri olan bir sporcumuz. Hem sporcu olarak hem de karakteri ile bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Gelecekte olimpiyatlarda ve diğer dünya şampiyonalarında derece alacağına inanıyoruz. Kuyucak’tan yetişen Aydın’ın sporcusu. Ailesine ve yetiştiren hocalarına da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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