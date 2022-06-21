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DAHOT’un 9. Halk oyunları festivali 23 Haziran’da yapılacak

İHA

DAHOT’un 9. Halk oyunları festivali 23 Haziran’da yapılacak

Aydın'ın Didim ilçesinde Dahot Halk Oyunları Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Uluslararası Halk Dansları Festivali 23 Haziranda yapılacak.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Didim EKK ve özel işletmelerin desteğiyle DAHOT’un öncülüğünde bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Uluslararası Halk Dansları Festivalinin içeriği ve katılımcıları belli oldu. 9.Folk Fest 23 Haziran 2022 tarihinde Altınkum Aytepe Barış Heykeli önünden saat 19.30'da Kortej ile başlayacak, gösteriler ise saat 20.30.da Altınkum Yalı Caddesi Zabıta noktası yanında yapılacak.

Bu yıl festivale Yurt dışından İran, Bulgaristan, Moldova, Makedonya ve Gürcistan Halk dansları Toplulukları ile ülkemizden Söke Halk Oyunları Topluluğu, Söke Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri Halkoyunları Topluluğu, Bursa Necati Bey Kız Meslek Lisesi Halkoyunları Topluluğu, Bursa Anadolu Lisesi Halkoyunları Topluluğu ekipleri katılacak.

DAHOT Halkoyunları Derneği Başkanı İlyas Aydur yapılacak festivale tüm Didim halkını davet etti.

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