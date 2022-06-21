Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig Finalleri Aydın’ın ev sahipliğinde Muğla Bodrum Belediye, İzmir Ege Voleybol karşılaşması ile başladı.



Türkiye Voleybol Federasyonu İkinci Lig’e yükselme heyecanının yaşandığı Voleybol Bölgesel Lig Finalleri, Aydın’ın ev sahipliğinde başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 3 gün sürecek olan final maçları Muğla Bodrum Belediye, İzmir Ege Voleybol karşılaşması ile start alırken, kız ve erkek kategorilerindeki takımlar ikinci lig için mücadele edecek. Muğla, İzmir ve Manisa illerinden gelen 4 kız ve 3 erkek voleybol takımlarının karşılaşacağı ligde, grubu lider olarak tamamlayan takım ise doğrudan Türkiye Voleybol Federasyonu İkinci Ligi’ne yükselecek. Diğer takımlarda gruptaki sıralamasına göre ikinci lige yükselmek için dilekçe verebilecek. Federasyon yapacağı değerlendirme sonrasında müracaat eden takımı ikinci lige yükseltebilecek.



Muğla Bodrum Belediye, İzmir Ege Voleybol karşılaşması ile başlayan ligin açılış maçı öncesinde sporcu ve hakemler ile bir araya gelen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, hedefleri ikinci lig olan takımlara başarılar dileyerek, tüm Aydınlı vatandaşları da renkli görüntü ve kıyasıya mücadeleye sahne olacak karşılaşmaları izlemeye davet etti.

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