Başkan Atay'dan buğday hasadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi’nin kendi arazisinde toprakla buluşturduğu ekmeklik buğdayın ilk hasadını yaptı.



Efeler Belediyesi’nin tarım arazilerini üretime açan Başkan Atay, Alanlı Mahallesi’ndeki toplamda 100 dönüm arazide ekmeklik buğday yetiştirdi. Geçen yıl Kasım ayında ekimi yapılan buğdayların hasadını gerçekleştiren Başkan Atay, Alanlı Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle oldukça samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Atay, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip, sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası gibi hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verdi. “Fabrikamızda konserveler yapacağız, katma değer elde edeceğiz, istihdam oluşturacağız. Anlaşmalı çiftçilik yapalım, siz üretin, biz Efeler Belediyesi olarak fabrikada işleyelim ve vatandaşlarımızın tüketimine sunalım” diye konuşan Başkan Atay, Işıklı Mahallesi’nde yetiştirilen karakılçık buğdayının da hasat edildiğini ve yaklaşık 2 buçuk ton verim alındığını söyledi.

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