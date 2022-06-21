Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola atan 3 şüpheli tutuklandı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atılan poşette 1 kilo 346 gram uyuşturucu madde metamfetamin olduğu belirlendi. Takip sonucu yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Polis ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında, Aydın-İzmir kara yolu Efeler ilçe girişindeki yol denetiminde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri takip sonucu otomobili Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında durdurdu. Otomobilde bulunan Mahmut A. (25), Özgür S. (29) ve Ozan D. (39) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken yol kenarına attıkları poşetten ise 1 kilo 346 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-06-21 19:28:04



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