Aydın MYO’da öğrencilerin mezuniyet sevinci

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.



Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Aydın MYO Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program müzik dinletisi ve zeybek gösterisi ile devam etti.



Törende kısa bir konuşma yapan Aydın MYO Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık; “İdealler gökteki yıldızlar gibi parlaktır ve bu ideallere yaklaştıkça geleceğiniz aydınlanacaktır. Dolayısıyla ideallerinizi gerçekleştirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyiniz. Korkmadan, ürkmeden çaba ve gayret sarf etmeye bir an bile tereddüt etmeyiniz bu yolda ilerlerseniz muhakkak ki zafere ulaşacaksınız. Bu yeni başladığınız döneminde hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diyerek öğrencileri mezuniyetleri için tebrik etti.



“ADÜ’lü olarak farkınızı gösterin”

Öğrencilerin yeni yaşamlarına uğurlandığı mezuniyet töreninde bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Uzun bir maratonun ardından hem güzel anılar hem de edinmiş olduğunuz tecrübelerle bugün sizleri yeni hayatlarınıza uğurluyoruz. Emeklerinizin karşılığı diplomalarınıza sahip oluyorsunuz. Her birinizi tebrik ediyorum” dedi.



Öğrenmenin hayatını sonuna kadar devam edecek bir süreç olduğunu belirten Rektör Aldemir; “Burada öğrendiklerinizin üzerine koyarak daima öğrenmeye devam edeceksiniz. İş hayatınızda Aydın Adnan Menderes Üniversiteli olarak farkınızı gösterin. İşinize sadık olun, çevrenize ve çalışma arkadaşlarınıza vefalı olun, gayretli olun en önemlisi adil ve iyi bir insan olun. Kendinize inanın çünkü bizler sizlere inanıyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.



Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in Yüksekokul birincisi Onur Algül’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın ikinci Aylin Açıkgöz’e, Aydın MYO Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık’ın üçüncü Betül Atay’a plaketlerini vermeleri ve öğrencilerin duygularını paylaşmaları ile devam etti. Mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından öğrencilerin keplerini atması ile tören sona erdi.

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