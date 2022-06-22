Para için değil örnek olmak için ekti Aydınlı üretici, boş arazilere ve buğdayın önemine dikkat çekti

Boş kalan arazilere ve üretimin önemine dikkat çekmek amacıyla bölgesindeki arazilere buğday eken Aydınlı incir üreticisi Tansel Önder; “Para için değil, örnek olmak için ektim” dedi.



İncir tüccarlarından olan Tansel Önder, boş kalan arazilere dikkat çekmek ve üretimin önemini vurgulamak amacıyla buğday ekimi gerçekleştirdi. İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki arazisine ve çevresindeki arazilere ekim yapan Aydınlı üretici, farkındalık oluşturmak yaptığı çalışma sonrasında vatandaşların takdirini topladı. Türkiye’de üretimin önemine dikkat çekmek kendisi ve çevresindeki arazilere buğday eken Önder, buğdayın bir tanesinin bile çok değerli olduğunu ve üreticilere örnek olmak istediğini belirtti.



İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde bütün arazilerin boş olduğunu ifade eden İncir üreticisi Tansel Önder; “Güzelbahçe’de arazimiz var ve burayı örnek olsun diye buğday ekimi yaptık. Herkes boş arazilerine düğün salonu, restoran yaparken, biz üretim yapmayı tercih ettik. 15 yıldır üretim yapılmayan bir araziyi de kiraladık. Yaptığımız bu işin simgesel değeri de var. İnsanlar boş arazilerin kıymetini ve değerini bilsinler istiyoruz. Bu toplumun 1 tane buğdaya bile ihtiyacı var. Bununla ilgili geçen yıl ilk denememizi yapmıştık. Bu yıl da yapacağız. Türkiye gibi bir ülkeyi doyurabilecek topraklarımızın olduğunu göstermek istiyoruz. Bu aynı zamanda üretimden öte bir eylemdir. Normalde buğday üretimine ihtiyacım yok ama ben mesaj vermek istiyorum. 15 yıldır, 30 yıldır boş kalan arazileri toplumun görmesini istiyorum. Herkes bir şeyler söylüyor ama biz icraat yapalım dedik. Zaten biz 100 tona yakın incir üretiyoruz. Ancak benim buradaki amacım çok farklı. İnanın ki amacım ticaret değil, üretim yapmak. Bu ülkenin geleceğinin tarımsal üretime bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında birlik olmayı da başararak kooperatifleşmeliyiz. Yaptığım bu uygulama ile örnek olacağım ve bunu da başaracağım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.