Nazilli’de bin litre etil alkol ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi.

Nazilli KOM Grup Amirliği ekiplerinin son dönemde yaptığı başarılı operasyonları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri insan sağlığı için tehdit oluşturan kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol ve içki likiti operasyonu yaptı. Nazilli de A.Ö, B,A. isimli şahısların işyeri ve araçlarında yapılan arama sonucunda, bin litre etil alkol, 37 adet içki yapımında kullanılan likit aroma ele geçirildi. Şahıslarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

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