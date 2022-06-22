Sevimli beşiz buzağılar iki yaşına girdi Buzağıların sahibi Zeynel Ertop: "Onlardan ayrılma vakti geldi"

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde 2020 yılı Kurban Bayramı'nın ikinci günü dünyaya gelen Türkiye’de ve dünyada tek olduğu iddia edilen beşiz buzağılar 2 yaşına girdi. Buzağılarından artık ayrılmaları gerektiğini ifade eden Zeynel Ertop, "Artık bakamaz duruma geldik" dedi.

Damızlık boya gelen hayvanlarının bakımında zorlanan ZeynelAsiye Ertop ailesi, ailelerinin bireyleri olarak gördükleri beşizlerden ayrılma vaktinin geldiğini ifade etti. Beşizlerle ilgili araştırma yapılması için öncelikle devlet yetkililerinden haber beklediklerini ifade eden Ertop ailesi son çare olarak beşizleri kurbanlık olarak vereceklerini belirtti.

Geçtiğimiz 2020 yılı Kurban Bayramı'nın ikinci günü Montbeliard ırkı inek bir batında beşiz buzağı doğurmuştu. Yaşamaz denilen 3’ü dişi, 2’si erkek buzağılar Ertop ailesi ve ailenin Veteriner Hekimi Ali Özdeş tarafından büyük uğraşlarla yaşatılarak 2 yaşına girmeleri sağlandı. İneğin suni döllenme ile ikinci gebeliğinde dünyaya gelen birbirinden sevimli buzağılar doğumdan itibaren gözetim altına alınarak hem ailenin hem de çevresindekilerin ilgi odağı olarak büyümüştü.



“Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olsa da artık bakmaya zorlanıyorum”

Buzağılarından artık ayrılmaları gerektiğini ifade eden Zeynel Ertop, “Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu düşündüğümüz beşiz buzağılarımızı artık bakamaz duruma geldik. Beşi de sağlıklı bir şekilde büyüyen buzağılarımızdan ayrılma zamanı geldi. Yem ve bakım maliyetlerinin artması nedeniyle beşizlerimizden ayrılmak zorundayız. Hayvancılıkta yem maliyeti ve ürememe durumu nedeniyle kurbanlık olarak satışa sunmayı düşünüyoruz. Biz elimizden geldiğince baktık, zor şartlarda büyüttük. Beş buzağı ve beşi de büyüyene kadar bizi çok zorladı. Bizim başka bir alanda bunları değerlendirme durumumuz yok. Özellikle devletimiz araştırma için buzağılarımızı değerlendirmek isterse yeter ki yaşasınlar diye bedelsiz olarak verebilirim. Ama kurbanlık olarak satın almak isteyen olursa da beşi için gerekli kolaylığı sağlarım. Gönül istemiyor ama ayrılmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olsa da artık bakmaya zorlanıyorum. Hakkımızda ve haklarında hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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