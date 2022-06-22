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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası 'Dünya Yoga Günü'nde tüm canlılara nefes oldu

İHA

Kuşadası 'Dünya Yoga Günü'nde tüm canlılara nefes oldu

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Güvercinada Kalesi’nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılanlara 12 profesyonel yoga eğitmeni tarafından uzmanı oldukları teknikler konusunda eğitim verildi ve müzik eşliğinde derin düşünme çalışmaları yapıldı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliği ile 500 yıllık Güvercinada Kalesi’nde Dünya Yoga Günü dolayısıyla katılanların huzur bulduğu bir etkinlik düzenlendi. Güvercinada’nın manzarası eşliğinde sabahın erken saatlerinde güneşi selamlama ile başlayan etkinlikte katılımcılar ruhlarını dinlendirdi. Akşam saatlerine kadar devam eden etkinliğe yaklaşık 200 yoga sever katılım sağladı. Etkinlik boyunca belirlenen zaman dilimlerinde yoganın çeşitli branşlarında uzman antrenörler tarafından katılımcılara farklı dallarda yoga eğitimleri verildi. Derin düşünme ve mistik dans çalışmaları yapıldı.

Yoga antrenörü Betül Acar Duyar yoga etkinliklerinin çoğalması gerektiğini belirterek, “Belediye Başkanımız Ömer Günel’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yoga insan ruhunun dinginleşmesi ve vücut kondisyonunu arttırmak için mükemmel bir spordur. Dünya Yoga Gününde bu sporu Güvercinada gibi tarihi ve manzarası ile hislerimizin yoğunlaşmasına olanak veren bir mekanda yapmak hem katılımcılara hem de eğitmenlerimize çok iyi geldi. Aynı hislerdeki insanlarla bir araya gelmek ve huzur bulmak hepimiz için muhteşem bir olay. Eğitmenler olarak Yoga gününün bir festivale dönüşmesini arzu ediyoruz, dünya yoga günü Kuşadası’na bir festival olarak yakışır" dedi.

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