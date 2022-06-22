Kuşadalı minikler yaz tatilinde sporsuz kalmayacak

Kuşadası Belediyesi, kültür, sanat ve spor dalında yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan Yaz Spor Okulları, gençlerin yaz aylarını daha verimli ve sağlıklı geçirmelerini sağlamak için yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks branşlarında 2022 yaz sezonunda da eğitim vermeyi sürdürüyor.



Kuşadası Belediyesi kentteki çocukların zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlamak ve genç yaşta spor sevgisi kazandırmak amacıyla çıktığı yolda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kuşadası Belediye Spor bünyesinde deneyimli eğitmenlerle çalışan Kuşadası Belediyesi gençlere yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks branşlarında 12 ay boyunca devam eden ücretsiz kurslar sunuyor.



2022 yaz sezonu için eğitimlere başlayan Yaz Spor Okulunda basketbol ve voleybol branşlarındaki kurslar 4 Temmuz'dan sonra, yüzme ise 27 Haziran'dan sonra başlayacak. Taekwondo ve atletizm branşlarında ise eğitimlere başlandı. Özel Uğur İnan Kapalı Spor salonu ve Özertürk Stadyumunda çalışmalarını sürdüren Yaz Spor Okulu için başvurular Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından yapılırken kurslara 20092015 yılı arasında doğan çocuklar katılıyor. Yaz sonuna kadar devam edecek kurslara yaklaşık 300 çocuğun katılım sağlaması bekleniyor.



Kuşadası Belediye Spor Kulübü’nde görevli eğitmen Derya Yener “Pandemi süreci spor ve sporcular açısından oldukça olumsuz geçti. Faaliyetlerimiz tamamen durdu ve ne yazık ki yeni sporcular yetiştiremedik. Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyoruz. Spor çocukların hem bedensel, hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kuşadası Belediye Spor olarak yaz spor okullarımız için kayıt almaya devam ediyoruz. 714 yaş arası tüm çocukları kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

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