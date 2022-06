CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Bu düzeni ne olursa olsun mutlaka beraber değiştireceğiz” Aydın Tekstil Park CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı tören ile açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu düzeni ne olursa olsun mutlaka beraber değiştireceğiz. Gözümüzü korkutmaya tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar güvendiğim tek şey bu ülkenin halkıdır. Hiçbir gücün karşısında asla eğilmeyeceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum" dedi.



Aydın’a bugüne kadar birçok önemli yatırımı hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesindeki 177 dönümlük alana sahip olan Aydın Tekstil alanını da kente kazandırdı. Toplam 100 milyon liralık bedelle kamulaştırılan Aydın Tekstil Park için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Geniş katılımla düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Tekstil Park alanının 177 bin metrekare büyüklüğündeki olduğunu ve 2012 yılında kamulaştırma kararı alındığını belirterek, “4 yılı aşan mücadele sonucunda 100 milyon liraya kamulaştırdık. Değerli Aydınlılar sizin vergileriniz ile bu işi yaptık. Bu alanı kamulaştırmasaydık beton yığını olacaktı. İstedik ki Aydınlıların olsun. İstedik ki burası 1 milyon 150 bin kişinin kullandığı yeşil alan olsun istedik ve başardık” dedi.



100 bin metrekaresinin açılışını yaptıkları Aydın Tekstil Park içerisinde birçok alanın bulunduğunu ifade eden Çerçioğlu, “Çocuklar için oyun alanları, gençlerimiz için spor alanları, yürüyüş yolları, sanat galerisi, kreş ve birçok sosyal donatı alanları oluşturduk. Birlikte karar verdik ve birlikte yaptık. Bugünde 100 bin metrekaresini sizlerin hizmetine sunacağız. Bu alan yeniden Aydın halkına kazandırmanın gururunu ve onuru yaşıyoruz. Bugün ayrıca Mimar Sinan Mahallesi’nde 30 bin metrekarelik park ve kütüphanenin yanında 36 tesisin de açılış ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 2,5 milyarı aşan yatırım yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çerçioğlu, “Bugüne kadar Aydın’a 2,5 milyarı aşan yatırım yaptık. Bir bu kadar da yatırım yapacağız. Önümüzdeki dönemde de daha büyük işler yapmaya, halkın emanetine sahip çıkmaya tekrar tekrar söz veriyorum. Genel başkanımızın talimatları ile fakir, fukaranın, garip guranın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizim en büyük önceliğimiz sosyal belediyecilik. Bu hizmeti yaparken adil ve eşit davrandık ve hiç kimseyi ötekileştirmedik. Özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarımız en üst noktada. 3 otizm merkezi açtık, Nazilli ve Kuşadası’nda da otizm merkezlerimiz yakında hizmete girecek” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu konuşmasının sonunda Aydın’ın bir tarım kenti olduğunu ve ekonomisinin yüzde 50’sinin tarıma dayalı olduğunu kaydederek, çiftçinin de yanında olduklarını ve her konuda desteklediklerini söyledi.



Kürsüye davet edilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, slogan atan gençlere, “Beni dikkatle dinleyin” diyerek konuşmasına başladı. Açılışını yaptığı Tekstil Park alanına daha önceden de gelip gezdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sizin seçtiğiniz belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ‘burası beton yığını mı olmalı, yoksa yeşil alan mı olmalı?’ diye sizlere sordu. Bir kentin ağaçlara, kuşlara, o ağaçların altında oynayan çocuklara ve oturan yaşlılara ihtiyacı var. Aydın’da CHP’li bir belediyenin ne yaptığını en iyi Aydınlılar biliyor. Belediye Başkanımız Özlem Hanım ‘sizin paralarınız ile burayı aldık, burası Aydınlıların’ dedi. Buraya çok daha farklı şeyler yapılabilirdi. Özlem Hanım Aydın’ı ve Aydınlıları düşündü. Size hizmet etmek için gerekeni yapıyor. Türkiye’nin de böyle yönetilmesini istiyorsanız, en verimli alanlarının beton yığınlarına dönüşmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur, yolumuz kadınerkek eşitliğini savunanların yoludur, bizim yolumuz hukuk ve adalet yoludur” dedi.



Türkiye’nin önünde ciddi engellerin olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, “Sakın moralinizi bozmayın. Bugün olur, yarın olur bir şekilde sandık önünüze gelecek. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Sakın moralinizi bozmayın. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, herkesin hakkı ve hukukunun teslim edildiği bir yönetim için oy kullanın. Açlığın boyutları Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı. Türkiye bunu hak etmiyor. Tek adam rejimini kabul etmiyoruz. Bu düzeni ne olursa olsun mutlaka beraber değiştireceğiz. Gözümüzü korkutmaya tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar güvendiğim tek şey bu ülkenin halkıdır. Hiçbir gücün karşısında asla eğilmeyeceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.



Konuşmasında çiftçilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Çiftçinin durumunu biliyorum. Her şeyde fiyatlar yükseldi. Hepsi perişan halde. Yemin olsun Amerika’da aldıkları çiftliğin paralarının tamamını Türkiye’ye getirip sizler için, ülke halkı için harcayacağız” dedi. Millet ittifakından da söz eden Kılıçdaroğlu, “Elbette her birimiz ayrı partiyiz. Ama hepimiz adalet, demokrasi, halka hesap verme konusunda, Türkiye’nin yeniden inşa edilmesi için bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüz yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Kimsenin yokluk çekmediği bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya geleceğiz. Emeğimiz ile, alın teri ile başkalarına muhtaç olmadan kendi onurumuzla, birikimlerimize güzel Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olun” diye konuştu.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan övgüyle söz eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ne yapıyorsa ülkenin diğer şehirlerinde de aynısını yapacağız. Neresi olursa olsun bizim iktidarımız; halkın, adaletin, kadın erkek eşitliliğinin, çiftçinin asla zarar etmediği, hakkın, hukukun ve adaletin savunulduğu bir iktidar olacak. Demokrasi istiyorsanız, insan haklarını istiyorsanız, bizim dışındaki canlıların hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız, bize katılın. Bize katılın ki nehirler gibi çağlayalım, demokrasiyi ikinci yüzyılda taçlandıralım. Herkesin düşüncesini ifade ettiği bir Türkiye’yi yeniden kuralım” ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda Marmaris’teki orman yangına değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Marmaris’te ormanlarımız yanıyor. 27 buçuk yıl kamuda çalıştım. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. Geçen seneki beceriksizliklerini aynen sürdürüyorlar. Halen gece görüşlü helikopter alamıyorlar mı? Geçen sene de ormanlar yandı bu yılda yanıyor. Hala gece gelişi helikopter konuşuyoruz. Koca bir yıl geçti aradan. Hepsini iktidarımızda halledeceğim.”



Programın sonunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük bir nazar boncuğu hediye ederken, protokol üyeleri ile açılış kurdelesi kesildi. Tekstil Parkı’nın açılış törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, CHP’li belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.