Kılıçdaroğlu: Hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğiz

Hande NAYMAN, Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Güvendiğim tek şey var, bu ülkenin halkı. Yolumuz hak yoludur, adalet yoludur. Hiçbir gücün karşısında asla eğilmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün boyunca bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla geldiği Aydın'da, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreni kapsamında Aydın Tekstil Park açılışına katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Güvendiğim tek şey var, bu ülkenin halkı. Yolumuz hak yoludur, adalet yoludur. Hiçbir gücün karşısında asla eğilmeyeceğiz. Marmaris'te yangın var. Ormanlarımız yanıyor. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. 27,5 yıl kamuda çalıştım. Bu ülkede liyakatli bürokratlar vardı. Yangın çıkacak diye her türlü önlemin alındığını biliyorum. Geçen yılki beceriksizliklerini bu yıl da sürdürüyorlar. Hala gece görüşü olan helikopter alacak mıyız? Koca bir yıl geçti. Emin olun yatacak yerleri yok. Hepsini halledeceğim. Bu memleket zorbalıktan kurtulacak" ifadelerini kullandı.

'BURAYA GÖKDELENLER DİKİLEBİLİRDİ'

Bir kentin yeşilliğe ve ağaçlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "O ağaçların altında oynayan çocuklara, dinlenen yaşlılara ihtiyacı vardır. Burası bir beton yığını mı olmalıydı? Bunu Aydınlılara sorduk. Ona göre yaptık. Onlar ise böyle yapmazlar. Onlar ülkenin en değerli arazilerini ranta dönüştürdüler. Aydın'da CHP'li bir belediyenin ne yaptığını en iyi sizler biliyorsunuz. Belediye Başkanı 'Sizin paralarınızla biz burayı aldık burası Aydınlılarındır' dedi. Buraya gökdelenler dikilebilirdi, sizin giremeyeceğiniz yerler yapılabilirdi ama o Aydınlıları düşündü. Eğer Türkiye'nin de böyle yönetilmesini istiyorsanız, her kuruş verginin hesabının verilmesini istiyorsanız, en verimli alanların bir beton ormanına dönüşmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Bizim yolumuz aydınlık yoldur, Mustafa Kemal'in yoludur, kadın erkek eşitliğini savunanların, halktan toplanan her kuruş verginin hesabını halka vermeyi onurlu sayanların yoludur. Bu güzel mekan entelektüellerin de hoşlanacağı bir mekan olacak. Aydın'ın sadece tarımıyla, sanayisiyle değil aynı zamanda entelektüel birikimin, görkemli tarihin de iyi olduğu bir kent olması gerekir. Yazarı, çizeri, sanatçısı burada olmalıdır" dedi.

'MORALİNİZİ BOZMAYIN'

Türkiye'nin önünde ciddi engellerin olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sizden tek bir şey istiyorum; sakın moralinizi bozmayın. Sandık gelecek, elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanacaksınız. Kadın erkek eşitliği için, çiftçi için, herkesin hakkının teslim edildiği bir yönetim için oy kullanmanızı istiyorum. Milyonlarca işsizimiz var. Açlığın boyutları düşündüğünüzden çok daha fazla. Bütün dünya yazıyor bunu. Birleşmiş Milletler raporlarına yazıldı. Türkiye bunu hak etmiyor. Tek adam rejimini kabul etmiyoruz ve değiştireceğiz. Türkiye'nin itibarını koruyamadılar. Düne kadar 'katil' dedikleri kişilerle şimdi kucaklaşıyorlar. Birkaç trilyon dolar için. Bu ülkenin satılacak hiçbir şeyi yoktur. Bu ülke sıradan değildir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve mazlum milletlere örnek olan ülkedir. Çiftçinin durumunu biliyorum. Mazottan ihracata, gübreden işçiliğe kadar her şeyde fiyat yükseldi. Çiftçi 'Biz artık zarar etmiyoruz battık' diyor." açıklamalarında bulundu.

'GÜZEL BİR TÜRKİYE'Yİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Millet İttifakı'ndan da söz eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasi, adalet, kadın-erkek eşitliği, halka hesap verme, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi konusunda bir araya geldik. Yüzyıl geçti. İkinci yüzyılın eşiğindeyiz. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir Türkiye. Esnafın, çiftçinin, memurun yoksulluk çekmediği bir Türkiye inşa etmek için bir araya geleceğiz. Emeğimizle, alın teriyle, muhtaç olmadan, diz çökmeden kendi onurumuzla, kendi birikimimizle güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bizim iktidarımız halkın, adaletin, kadın erkek eşitliğinin iktidarı olacak. Demokrasi istiyorsanız bize katılın. Bize katılın, nehirler gibi çağlayalım. Cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandıralım."

'BETON YIĞINI OLACAKTI'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Kadınıyla, erkeğiyle, omuz omuza milli mücadele destanını yazan demokrasiye gönül vermiş Aydınlıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz 177 bin metrekarelik bu alanı 2017 yılında kamulaştırma kararı aldık. 4 yılı aşan mücadele sonucunda 100 milyon TL ile kamulaştırdık. Aydınlılar, sizin vergilerinizle biz bu işi yaptık. Eğer yapmasaydık beton yığını olacaktı. Bu parkın içinde çocuklarımız için oyun alanları, spor alanları, sanat galerileri, kreş, yürüyüş ve bisiklet yolları ile birçok sosyal donatı alanları oluşturduk. Bugün de 100 bin metrekaresini sizlerin hizmetine sunacağız. Kent havzasında önemli bir yer tutan bu alanı kazandırmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Bugün 36 adet alt yapı tesisi ve diğer tesislerin de temel atmasını ve açılışını gerçekleştireceğiz. Bir ay sonra Nazilli'de, üç ay sonra Kuşadası'nda otizm merkezlerimiz hizmete girecek. Aydın ülkemizin en önemli tarım kentlerinden birisidir. Girdi maliyetinin altında ezilen çiftçilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN, Burhan CEYHAN

2022-06-22 19:53:06



