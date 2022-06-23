Nazilli'de Mert Er sözleşme uzattı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde ikinci imzayı Mert Er Estik'e attırdı. Yönetim, siyah-beyazlı takımın kaptanlarından sağ bek Mert Er ile nikah tazeledi. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Asbaşkan Ali Gölgesiz, "Mert kardeşimiz hem futboluyla hem kişiliğiyle kaliteli bir oyuncu. Kendisi ile 1 yıl daha yola devam edeceğiz, mutluyuz. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

"Nazilli Belediyespor çatısı altında daha yapacak işlerimiz var" diyen Mert Er ise yeni sezonda hedefe ulaşmak istediklerini belirterek, "Yuvam gibi gördüğüm Nazilli Belediyespor'umu terk etmedim. Evim gibi gördüğüm kulübümüzde daha nice başarılara imza atacağımıza eminim. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yeni sezon hedefimize ulaşacağız. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-06-23 10:22:08



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