Başkan Atabay, Tekstil Park açılış törenine katıldı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tekstil Park alanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didim Amfi Tiyatro ve ilçede yapımı tamamlanan 10 yatırımın açılışı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak kültür merkezi ve Didim Belediyesi tarafından yapımına başlanacak sokak hayvanları mama fabrikasının temel atma törenini yapmak üzere Aydın'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Aydın'ın Efeler ilçesi oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu burada Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tekstil Park alanının açılış törenine katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Aydın Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çeşitli ilçelerin belediye başkanları ile partililer katıldı.

1 milyon 150 bin kişi kapasiteli, 177 bin metrekare büyüklüğündeki Tekstil Park alanının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Aydın’da CHP’li bir belediyenin ne yaptığını en iyi Aydınlılar biliyor. Belediye Başkanımız Özlem Hanım ‘sizin paralarınız ile burayı aldık, burası Aydınlıların’ dedi. Buraya çok daha farklı şeyler yapılabilirdi. Özlem Hanım Aydın’ı ve Aydınlıları düşündü. Size hizmet etmek için gerekeni yapıyor. Türkiye’nin de böyle yönetilmesini istiyorsanız, en verimli alanlarının beton yığınlarına dönüşmesin diyorsanız bize katılacaksınız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur, yolumuz kadınerkek eşitliğini savunanların yoludur, bizim yolumuz hukuk ve adalet yoludur" diyerek, Aydın'da Millet İttifakı üyesi tüm belediyelerin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Tekstil Park'ın kurdelesini kesen isimler arasında yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımıyla Didim'de yapılacak toplu açılış ve temel atma töreni, bugün saat 15:00'da Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.