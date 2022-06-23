Nazilli'nin içi rahat

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NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlılar, ön libero Mehmet Ersavaş, sağ kanat Fatih Üge, geçen sezon Aksaray Belediyespor'da kiralık oynayan kaleci Hasan Çayrak ve orta saha oyuncusu Cemal Şener'le yeniden anlaşarak 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Nazilli yönetimi daha önce Mert Er Estik ve Zekeriya Topayan'ı da takımda tutmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-06-23 13:56:46



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