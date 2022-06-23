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Kılıçdaroğlu: "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç belirleyecek" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın’da partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Efeler ilçesinde partisine yeni katılan üyelere rozet taktı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç belirleyecek. Türkiye'yi yeniden inşa ederek güzel ve huzurlu bir Türkiye'yi kuracağız. Tüm bunları birlikte yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu: "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç belirleyecek" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın’da partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’ın Efeler ilçesinde partisine yeni katılan üyelere rozet taktı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç belirleyecek. Türkiye'yi yeniden inşa ederek güzel ve huzurlu bir Türkiye'yi kuracağız. Tüm bunları birlikte yapacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir, Kuşadası ve Didim Belediyeleri tarafında gerçekleştirilen bir dizi projenin açılışı için Aydın’a geldi. Dün Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Aydın Tesktil Park’ın açılışını yapan Kılıçdaroğlu programın ikinci gününde şoför esnafı ile buluştu. Burada şoförlerin sorunlarını dinleyerek sohbet eden Kılıçdaroğlu’nun sonraki durağı toplu üye katılım töreni oldu.
Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi’ndeki tören ile CHP'ye üye olan bin 211 kişiyi temsilen 25 kişiye CHP rozeti takıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP genel başkan yardımcıları, CHP Aydın milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törede konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hepiniz Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Ben de sorunları ve çözüm yollarını biliyorum. Önümüzdeki seçimlerde iktidara geldiğimizde tüm bu sorunları ortadan kaldıracağız. CHP’ye üye olmak zor bir görev demektir, kul hakkı yememek demektir, mağdur olan herkesin hakkını savunan demektir. Dolayısıyla CHP’li olmak kolay değildir. Herkesin kimliğine, inancına, saygılı olmak demektir, herkesin inancına saygılı olmak demektir. CHP’li olmak demek, iktidar olduğunuzda harcadığınız her kuruşun, yani 85 milyonun parasının hesabını vermek demektir. Devletin dini adalettir ve adaletli olmalısınız. CHP’li olmak demek, devlet idaresinde liyakat sağlamak demektir. CHP’li olmak demek sadece insan hakları değil, bizim dışımızdaki tüm canlıların da haklarını korumak demektir. CHP’li olmak demek, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi demektir. Oy veren veya vermeyen herkese hizmet götürmek bizim temel görevimizdir” diye konuştu.

"Gelişmiş bir Türkiye inşa etmek istiyoruz"
Millet İttifakı olarak 6 liderin bir araya gelerek Türkiye’nin sorunlarını çözmek istediklerini ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Çok sorun var Türkiye’de. 6 lider bir araya gelerek Türkiye’nin kaderini değiştirmek istiyoruz. Gelişmiş bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Sorun parti sorunu değil, artık sorun Türkiye sorunu olmuştur. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti hiç düşmedi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Osmanlı'nın dış borcunu kuruşuna kadar ödendi. Simdi el avuç açıyorlar. Allah nasip eder, sizlerin oyları ile ittifak iktidar olursak Suriyeli kardeşlerimizi kendi iradeleri ile Suriye’ye göndereceğiz. Gençlerimiz işsiz, bunu hepimiz biliyoruz. Torpil yapmak kul hakkıdır ve en ağır günahtır kul hakkı. Benim bu millete sözüm, mülakat kaldırılacak, KPSS puanı ne ise o olacak o şekilde işe alımlar yapılacak. Devlette liyakat önemlidir. Ekonomi mezunu ameliyat yapamaz. Dolayısıyla bir işi ehline teslim etmek sadece demokrasinin değil, insanların da görevidir" dedi.
Önümüzdeki seçimlerde 7 buçuk milyon genç seçmenin ilk defa oy kullanacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Endişe etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Önümüzdeki seçimlerin kaderini gençler belirleyecek. Önümüzdeki seçimlerde 7 buçuk milyon genç ilk defa sandığa giderek oy kullanacak. Bu gençler Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Emekliler, çiftçiler, çalışanlar bunların hepsini biliyorum ama bu gençler de ilk kez sandığa gidecekler ve demokrasiyi inşa edecekler. Buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorsanız, hak istiyorsanız, hukuk istiyorsanız, eşitlik istiyorsanız, herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyulmasını istiyorsanız, politikacı olanın harcadığı her kuruşun hesabını millete vermesini istiyorsanız bize katılın. Dostlarınız ile birlikte gelin bize katılın. Türkiye'yi yeniden inşa ederek güzel ve huzurlu bir Türkiye'yi kuracağız. Tüm bunları birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, konuşmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, genel başkan yardımcıları ve il başkanı ile birlikte CHP'ye katılan kişilere rozetlerini taktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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