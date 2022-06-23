ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'ın kitabı yayımladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran’ın Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Doktora programında yer alan Uğur Avcı ile yazmış olduğu Sicilli Ahvallerde Aydın Doğumlu Memurlar (18341890) isimli kitap yayımlandı.



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran kitapta, XIX. yüzyılda II. Mahmud döneminde gerçekleştirilen yönetsel reformlarla nezaretlerin kurulması ve çeşitli devlet dairelerinin oluşturulmasıyla memurlar istihdamı ile II. Abdülhamid döneminde sistematik bir bürokrasinin oluşturulmasının konu edinildiğini belirtti.



Dahiliye Nezareti’nde kurulan Sicilli Ahval Komisyonu aracılığı ile memurların sicil kayıtları değerlendirildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran, “Kitapta, Osmanlı bürokrasisi ve yerel anlamda ise Aydın özelinde 18341890 yıllarını kapsayan Aydın doğumlu 63 Müslim ve 2 Gayri Müslim olmak üzere bürokraside görev almış toplamda 65 memurun sicil kaydı prosopografi yöntemiyle incelendi” dedi.

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