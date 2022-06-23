ADÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadına başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, 900 dekan alanda ekimi yapılan buğday hasadına başladı.



UkraynaRusya arasında meydana gelen olaylardan dolayı, bu yıl buğday üretiminin çok önemli hale geldiğini belirten Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Fakülte olarak da ülkemizin buğday üretimine geçen yıla göre 3 kat daha fazla ekim yaprak destek verdiklerini ifade etti.



Elde edilen buğdayların 200 No’lu Aydın Tarım Kredi Kooperatifi'ne, samanlarını ise Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne sattıklarını belirten Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, dane mısır ve slaj ile de ekonomiye ve ADÜ'ye katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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