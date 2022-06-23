Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)

DHA

Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)


TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin rozet takma etkinliğinin ardından Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Aydın milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu ülke bugün yaşananları hak etmiyor. Daha güzel bir Türkiye inşa etme ihtiyacımız var. Adaletin yerlerde süründüğünü biliyorum. Hak, hukuk ve adaletin olmadığı bir ülkede can ve mal güvenliği yoktur. Adalet için sizlere söz veriyorum. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz" dedi.
Millet İttifakı'nın göreve gelmesi halinde yapacaklarını sıralayan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın ve medya üzerinde baskılar var. Baskı nereden ve kimden gelirse gelsin asla diz çökmeyeceğimin sözünü veriyorum. Onların feriştahı da gelse diz çökmeyeceğiz. Bizim Kuvayımilliye geleneğinden geldiğimizi bilmiyorlar. Üreten, çalışan, alın teri döken herkesin kazanmasını istiyoruz. Çiftçi kadın 'Biz zarar etmiyoruz batıyoruz' diyorsa çanlar çalıyor demektir. Millet İttifakı'nda 6 lider demokrasi, kadın erkek eşitliği, bozulan sistemin düzelmesi için bir arada. İstanbul Sözleşmesi en kısa sürede yeniden hayata geçsin, diye bir aradayız. Millet İttifakı üzerinde eleştiriler var ama ne yaparlarsa yapsınlar demokrasiyi getirmekte kararlıyız" diye konuştu. 
'HERKES ÜRETECEK, HERKES KAZANACAK'
Türkiye'de 10 milyonu aşkın işsiz bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aynı evde oturan baba da çocuklar da işsiz. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. İlk işimiz üreten güçlü Türkiye. Fabrikada, tarlada herkes üretecek, herkes kazanacak. Kanun hükmünde kararnameler ile pek çok insanı haksız yere devlet kurumlarından, üniversiteden attılar. Hocalarımızın bir kısmı yurt dışına gitti. Barış akademisyenlerini en kısa sürede üniversitedeki kürsülerine döndüreceğiz. Haksız yere hapiste olanlar var. Avukatlar, harp okulu öğrencileri var. İçeride gezi hareketinin mağdurları var. Kadınlar var içeride. Bu ülkeye adaleti mutlaka getireceğiz. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum" dedi. 
ÇERÇİOĞLU: KALİTELİ HİZMET İÇİN YENİ BİNA
Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise töreni gerçekleştirdikleri 11 bin metrekarelik Tariş alanının sahilde boş kalan arazilerden olduğunu belirterek, "Gönlüm buranın bir beton yığını olmasına el vermedi. Kamulaştırdık ve sizin paranızla vergilerinizle 26 milyon liraya bu yatırımı yaptık. Buraya ne yapılacağını sizlere sorduk. Oylama sonucunda en büyük sorunun otopark olduğunu söylediniz. Yer altına kapalı otopark yaptık. Alanın 8-9 dönümü yeşil alan. Daha kaliteli hizmet için yeni bir hizmet binası inşa ettik. Daha yapacaklarımız var. Önümüzdeki dönemde daha çok proje üreteceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Günel de "3 yılda 2 milyon metrekare alt ve üst yapı yatırımı yaptık. Lokal değil bölgesel çözümlerle projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal donatı alanları taziye, kültürel spor alanları, kütüphaneler, kreşler, engelsiz yaşam alanları ile beraber yeni kuşağın taleplerine yanıt veriyoruz" dedi. 
Konuşmaların ardından Kuşadası Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin otizm destek merkezi, çocuk gelişim merkezi ve tenis parkının temel atma töreni gerçekleştirildi ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi yeni hizmet kompleksinin kurdelesi kesilerek toplu açılış töreni yapıldı.
KUŞADASI ÇEVRE PLATFORMU'NDAN TEPKİ
Öte yandan törenin ardından hizmet binasının karşısında Kuşadası Çevre Platformu üyeleri, 'Her yer beton ve rant', 'Kuşadası'nda turistten çok müteahhit var', 'Park olacaktım, otopark oldum', 'Kuşadası değil beton adası' yazılı pankartlar açarak, tepki gösterdi. Törene katılanlar ile platform üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. (DHA)Nevra UÇKAÇBurhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Nevra UÇKAÇ Burhan CEYHAN
2022-06-23 16:23:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İncirliova Belediye Başkanı Kaya; "Yol hamlemiz devam edecek”
YEREL HABERLER İncirliova Belediye Başkanı Kaya; "Yol hamlemiz devam ...
ADÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadına başladı
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadına başladı
ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'ın kitabı yayımladı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'ın kitabı yayımladı
Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona erdi Araba motorunda 150 kilometre yolculuk yapan yavru kediyi Aydın itfaiyesi kurtardı
YEREL HABERLER Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona ...
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin ...
Kılıçdaroğlu: "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç belirleyecek" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın’da partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy ...
Nazilli'nin içi rahat
YEREL HABERLER Nazilli'nin içi rahat
Didim’deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü konuştu Tır şoförü Ersoy, “Olayla ilgim yok, ben de dolandırıldım”
YEREL HABERLER Didim’deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü ...
Psikolog Yıldırım “Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli”
YEREL HABERLER Psikolog Yıldırım “Çocuklar tatilde yaşıtları ile ...
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin ...
Didim'de hayvan hırsızlığına karışan şahıslar Afyon'da yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de hayvan hırsızlığına karışan şahıslar ...
Başkan Atabay, Tekstil Park açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Tekstil Park açılış törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir ...
Jandarma kayıp keçileri dronle buldu
YEREL HABERLER Jandarma kayıp keçileri dronle buldu
Nazilli'de Mert Er sözleşme uzattı
YEREL HABERLER Nazilli'de Mert Er sözleşme uzattı
Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor
Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem uyguluyor
YEREL HABERLER Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem ...
Vali Aksoy, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi
Aydın'ın tüm acil sağlık hizmetleri ve sevk durumları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Aydın'ın tüm acil sağlık hizmetleri ve sevk durumları ...
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman öğrencileri sokağa döktü
YEREL HABERLER Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman ...
Kuşadası'nda, Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda, Pınar Gültekin'in katiline 'haksız ...
Büyükşehir ekipleri sirenler eşliğinde Marmaris’e yola çıktı
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri sirenler eşliğinde Marmaris’e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.