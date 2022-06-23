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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı

İHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan projeler için düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Kuşadalılar tarafından coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız sizler için çalışıyor. Onlara destek olmalısınız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın ziyaretinin ikinci gününde Kuşadalılarla buluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında 26 milyon TL bedelle kamulaştırılan 10 dönümlük TARİŞ arazisi üzerinde yapımı tamamlanan ‘Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Kompleksi’nin açılışını gerçekleştiren CHP lideri, toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Herkesin kazandığı ve mutlu olduğu bir Türkiye' vurgusu yaptı.

"Diz çökmeyeceğimizin sözünü veriyorum"
Türkiye’nin yaşadığı olumsuzlukları hak etmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Sizlere herkesin can ve mal güvenliğinin bulunduğu daha iyi bir ülkenin sözünü veriyorum. Hak ve adalet sözü veriyorum” dedi. Belediyeler ve medya başta olmak üzere her alanda baskı kurulduğunu iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu “Sizlere baskı nereden ve kimden gelirse gelsin diz çökmeyeceğimizin sözünü veriyorum. Feriştahları da gelse diz çökmeyeceğiz. Biz Kuvayi Milliye geleneğinden geliyoruz. Çalışan, üreten, alın teri döken herkesin kazandığı, kimsenin zarar etmediği, alın terinin değer bulduğu bir Türkiye vaat ediyorum” dedi.
Millet İttifakı olarak demokrasi, kadınerkek eşitliği, adalet, ülkenin itibarı ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir gelecek için çalıştıklarının belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sizlere tüm bunları başaracağımızın sözünü veriyorum. Üreten, güçlü bir Türkiye’nin sözünü veriyorum. Herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye sözü veriyorum" diye konuştu. Sandığa gideceklerini ve iktidarı demokratik yollarla tarihe gömeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tüm engellemelere rağmen çalıştığını, onlara destek olunması gerektiğini ifade etti.

"Yaşama geçirecek olduğumuz çok projemiz bulunuyor"
Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Kompleksi’nin de içinde bulunduğu TARİŞ alanının Kuşadası sahilinde kalan ender boş alanlardan birisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Gönlüm buranın beton yığını olmasına razı olmadı ve bir zümreye değil, Kuşadası halkına ait olması için 26 milyon bedelle kamulaştırdık. Ardından bu alanda ne yapacağımızı sizlere sorduk ve sizlerden gelen talep doğrultusunda burayı bir yer altı otoparkı ve 89 dönümlük yeşil alan olarak projelendirdik. Tescilli iki binayı da koruyarak sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmet binasını yaptık. Bundan böyle Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi olarak sizlere aynı noktadan hizmet vereceğiz. Daha yaşama geçirecek olduğumuz çok projemiz bulunuyor. Onları da en kısa süre içerisinde yerine getireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

"Mahalle mahalle Kuşadası’nı yeniden inşa ediyoruz"
Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Kuşadası’nda ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti. Kuşadası’nın dünyaya açılan bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Bu nedenle bir taraftan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yürütürken diğer yandan bir turizm kenti olarak ilgi çekeceğini düşündüğümüz turizm projelerini hayata geçiriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sadece 3 yılda yaklaşık 2 milyon metrekare alt yapı ve üst yapı imalatı gerçekleştirdik. Mahalle mahalle Kuşadası’nı yeniden inşa ediyoruz. Lokal çözümlerle değil, bölgesel çözümlerle kentimizin geleceğini yeniden planlıyor ve projelerimizi birer birer yapıyoruz. Bir taraftan yerli halkımızın günlük ihtiyaçları olan sosyal donatı alanları, taziye evi, kütüphaneler, spor alanları, yeşil alanlar, ibadethaneler, kreşler, engelsiz yaşam alanları yaparken diğer taraftan, Z kuşağının beklenti ve ihtiyaçlarından yola çıkarak, yeni dünyanın yeni oluşan kuşağı dijital göçebelere ulaşıyoruz” dedi. Başkan Ömer Günel, TARİŞ alanına Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet binasının, otopark, kafe, restoran ve sosyal yaşam alanları ile birlikte Kuşadası halkına bir muazzam bir hediye olduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Kompleksi ile birlikte Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan Cafer Kotan Yaşam Alanı ile alanın içerisinde bulunan GülerAydın Süzgeç Taziye Evi, Anne ve Bebek Bakım Merkezi ile Kuşadası Belediye Kütüphanesi’nin yanı sıra Kuşadası Gençlik Spor Parkı, Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı ve Zehra Kosova Parkı’nın açılışını yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ‘Kuşadası Otizm Destek Merkezi ve Çocuk Gelişim Merkezi’ ile Kuşadası Belediyesi tarafından yapılacak olan ‘Kuşadası Otizm Merkezi Yaşam ve Spor Alanı’ ve ‘Kuşadası Belediyesi Tenis Parkı’nın ise temelini attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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