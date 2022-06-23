Kuşadası’nda emekli yazlıkçılar müzik aşkıyla bir araya geldi

Kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği destekle dikkatleri çeken Kuşadası Belediyesi, 40 kişilik halk korosu grubuna çalışmalarını daha verimli gerçekleştirebilmeleri için Davutlar Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet binasındaki meclis salonunu tahsis etti.



Türk sanat müziğini yaşatmak için bir araya gelen 40 kişilik grup bölgede yaşayan vatandaşlardan oluşuyor. Haftanın belirli günleri toplanarak verecekleri konserlerde icra edecekleri eserlerin provalarını meclis salonunda yapma fırsatı bulan gruba Mehmet Oğuz Karlı şeflik yapıyor. Türk Sanat Müziği sevdalıları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür etti.



Türk Sanat Müziği Grubu’nun şefi Mehmet Oğuz Karlı, “Kuşadası Belediyesi sayesinde konforlu bir ortamda bir araya gelerek verimli ve düzenli çalışma imkanı bulduk. Eylül ayında Kuşadalılar için konser vermeyi planlıyoruz. Başkanımız Ömer Günel, sanatın ve sanatçının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.



Davutlar ve Güzelçamlı Mahallerinden sorumlu Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ise, “Kuşadası Belediyesi olarak GüzelçamlıDavutlar Türk Sanat Müziği Grubu’na kucak açtığımız için çok mutluyuz. Yetki ve imkanlarımız dahilinde sanatçılarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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