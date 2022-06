Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (4)

'600 MİLLETVEKİLİNİN SAYISI FAZLA'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programı kapsamında Didim Amfi Tiyatro'nun açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'deki 85 milyonu kucaklayacaklarının sözünü veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Didim Aydın'ın incisi. Türkiye'nin geleceği konusunda yorumlar yapıyorsunuz. Türkiye yönetimi sağlıklı bir yapıda değil. Sakın, umutsuzluğa kapılmaya hakkımız yok. Yargıda sorunlar var biliyorum. Hangi kararların kimlerin talimatıyla alındığını biliyorum. Hiç kimsenin önünde diz çökme gibi bir adetim asla yoktur. Diz çökeceksem halkın önünde diz çökerim. Yargıyı bağımsız kılacağız. Medyadaki kendini bilmezleri de biliyorum. Günün 24 saati bizi eleştirenleri de biliyorum. Kalemini satmayanları da biliyorum. Yasama organımızda da ciddi sorunlar var. 600 milletvekiline sizin paralarınızla aylık ödeniyor. 600 milletvekilinin sayısı fazla. AK Parti ve MHP kanadı asla yasama görevini yerine getirmiyorlar. Onların yaptığı tek iş saraydan aldığı talimat gereği el kaldırıp indiriyorlar. Hiçbir AK Parti ve MHP'li milletvekili sorunları çıkıp kürsüden dile getiremez. Aklını, iradesini kiraya verenlerden bu ülkeye hayır gelmez. Yürütme organı bir kişiye ait. Devlet bir kişinin iradesine teslim edilemez. İşi bilene teslim etmeniz gerekiyor. 'Ben her şeyi bilirim ve her şey benden sorulur, talimatlarım yerine getirilir' dendiğinde bürokrasi de çürümeye başlar, devlet kurumu yara alır. Mustafa Kemal'in hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalama konusunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

'ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK'

Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "85 milyonun yaşadığı bir ülkede bir anne çocuğunu iyi beslemeden yatırıyorsa o annenin dramını anlamazsanız, sizin siyaset yapma hakkınız yoktur. Açık ve net söylüyorum. Akıl, mantık bilgi birikim deneyim ve halka güvenerek yapacağız tamamını. Sorunumuz var ama çözülemeyecek sorun yok. Üreten, alın teri döken, çalışan, üreten herkesin hakkının teslim edilmesi lazım" diye konuştu.

'GÖRECEKSİN BAY KEMAL SANA NELER YAPACAK'

İktidara geldiklerinde çiftçiye destek vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yasada, 'Çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında yardım yapılır' diye emredici bir hüküm var. Bunu hayata geçireceğiz. Bütün üreticiler memnun olacak. Üreten, çalışan, aydınlık Türkiye, sorunlarını çözen bir Türkiye yapacağız. Düne kadar kızdıkları Suudi prensi ile şimdi kucak kucağalar. Para için, 3-5 dolar için bu ülkenin itibarını kimse satamaz. Osmanlı'nın borcunu devralan Cumhuriyet son kuruşuna kadar borcunu ödedi. Ülkeyi demir ağlarla ördü, fabrikalar kurdu. Hiç kimsenin ayağına gidip yalvarmadılar. Bunlar diz çöküyor ama Türkiye'ye gelip kahraman kesiliyorlar. Bütün hedefleri Kılıçdaroğlu ve Bay Kemal. Göreceksin Bay Kemal sana neler yapacak. Göreceksin Bay Kemal seni nasıl emekli edecek. Bay Kemal Türkiye'ye nasıl itibar kazandıracak onu göreceksin. Bay Kemal, İstanbul Sözleşmesi'ni ilk 1 hafta içinde nasıl yürürlüğe koyuyor, göreceksin. Beni rüyasında görüyor onun da farkındayım. Kabus gibi görüyor. Ama hiç meraklanmasın adalet olmazsa olmazımızdır."

Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceklerini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Onlar da hakkın hukukun ne olduğunu bilecekler. Büyükşehir belediye başkanımız yaptığı yatırımların kaça yapıldığını söyledi. Koca koca havaalanları yapıyorlar, kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Hastaneler yapıyorlar kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Bu kardeşiniz Bay Kemal, beşli çeteden de hesap soracak. Onlar da 'Ya Bay Kemal iktidara gelirse' diye geceleri uyuyamıyor. Bay Kemal herkesin hakkını hukukunu savunacak" dedi.

Konuşmanın ardından Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, günün anısına Kılıçdaroğlu'na adalet heykeli hediye etti. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan Didim Kültür Merkezi'nin temel atma töreni, protokolün birlikte butona basmasıyla gerçekleşti. Ardından katılımcılar Didim Amfi Tiyatro'nun açılış kurdelesini birlikte kesti. Kılıçdaroğlu programın ardından Aydın'dan ayrıldı.Nevra UÇKAÇ Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇ Burhan CEYHAN

