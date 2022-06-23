Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (4)

DHA

Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (4)


'600 MİLLETVEKİLİNİN SAYISI FAZLA'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programı kapsamında Didim Amfi Tiyatro'nun açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'deki 85 milyonu kucaklayacaklarının sözünü veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Didim Aydın'ın incisi. Türkiye'nin geleceği konusunda yorumlar yapıyorsunuz. Türkiye yönetimi sağlıklı bir yapıda değil. Sakın, umutsuzluğa kapılmaya hakkımız yok. Yargıda sorunlar var biliyorum. Hangi kararların kimlerin talimatıyla alındığını biliyorum. Hiç kimsenin önünde diz çökme gibi bir adetim asla yoktur. Diz çökeceksem halkın önünde diz çökerim. Yargıyı bağımsız kılacağız. Medyadaki kendini bilmezleri de biliyorum. Günün 24 saati bizi eleştirenleri de biliyorum. Kalemini satmayanları da biliyorum. Yasama organımızda da ciddi sorunlar var. 600 milletvekiline sizin paralarınızla aylık ödeniyor. 600 milletvekilinin sayısı fazla. AK Parti ve MHP kanadı asla yasama görevini yerine getirmiyorlar. Onların yaptığı tek iş saraydan aldığı talimat gereği el kaldırıp indiriyorlar. Hiçbir AK Parti ve MHP'li milletvekili sorunları çıkıp kürsüden dile getiremez. Aklını, iradesini kiraya verenlerden bu ülkeye hayır gelmez. Yürütme organı bir kişiye ait. Devlet bir kişinin iradesine teslim edilemez. İşi bilene teslim etmeniz gerekiyor. 'Ben her şeyi bilirim ve her şey benden sorulur, talimatlarım yerine getirilir' dendiğinde bürokrasi de çürümeye başlar, devlet kurumu yara alır. Mustafa Kemal'in hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalama konusunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."
'ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK'
Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "85 milyonun yaşadığı bir ülkede bir anne çocuğunu iyi beslemeden yatırıyorsa o annenin dramını anlamazsanız, sizin siyaset yapma hakkınız yoktur. Açık ve net söylüyorum. Akıl, mantık bilgi birikim deneyim ve halka güvenerek yapacağız tamamını. Sorunumuz var ama çözülemeyecek sorun yok. Üreten, alın teri döken, çalışan, üreten herkesin hakkının teslim edilmesi lazım" diye konuştu.
'GÖRECEKSİN BAY KEMAL SANA NELER YAPACAK'
İktidara geldiklerinde çiftçiye destek vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Yasada, 'Çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında yardım yapılır' diye emredici bir hüküm var. Bunu hayata geçireceğiz. Bütün üreticiler memnun olacak. Üreten, çalışan, aydınlık Türkiye, sorunlarını çözen bir Türkiye yapacağız. Düne kadar kızdıkları Suudi prensi ile şimdi kucak kucağalar. Para için, 3-5 dolar için bu ülkenin itibarını kimse satamaz. Osmanlı'nın borcunu devralan Cumhuriyet son kuruşuna kadar borcunu ödedi. Ülkeyi demir ağlarla ördü, fabrikalar kurdu. Hiç kimsenin ayağına gidip yalvarmadılar. Bunlar diz çöküyor ama Türkiye'ye gelip kahraman kesiliyorlar. Bütün hedefleri Kılıçdaroğlu ve Bay Kemal. Göreceksin Bay Kemal sana neler yapacak. Göreceksin Bay Kemal seni nasıl emekli edecek. Bay Kemal Türkiye'ye nasıl itibar kazandıracak onu göreceksin. Bay Kemal, İstanbul Sözleşmesi'ni ilk 1 hafta içinde nasıl yürürlüğe koyuyor, göreceksin. Beni rüyasında görüyor onun da farkındayım. Kabus gibi görüyor. Ama hiç meraklanmasın adalet olmazsa olmazımızdır."
Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceklerini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Onlar da hakkın hukukun ne olduğunu bilecekler. Büyükşehir belediye başkanımız yaptığı yatırımların kaça yapıldığını söyledi. Koca koca havaalanları yapıyorlar, kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Hastaneler yapıyorlar kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Bu kardeşiniz Bay Kemal, beşli çeteden de hesap soracak. Onlar da 'Ya Bay Kemal iktidara gelirse' diye geceleri uyuyamıyor. Bay Kemal herkesin hakkını hukukunu savunacak" dedi.
Konuşmanın ardından Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, günün anısına Kılıçdaroğlu'na adalet heykeli hediye etti. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan Didim Kültür Merkezi'nin temel atma töreni, protokolün birlikte butona basmasıyla gerçekleşti. Ardından katılımcılar Didim Amfi Tiyatro'nun açılış kurdelesini birlikte kesti. Kılıçdaroğlu programın ardından Aydın'dan ayrıldı.Nevra UÇKAÇ Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇ Burhan CEYHAN
2022-06-23 18:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür
Kuşadası’nda emekli yazlıkçılar müzik aşkıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda emekli yazlıkçılar müzik aşkıyla bir ...
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı ...
Nazilli Belediyesi afet bölgelerinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi afet bölgelerinde yaraları sarıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda toplu ...
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin ...
İncirliova Belediye Başkanı Kaya; "Yol hamlemiz devam edecek”
YEREL HABERLER İncirliova Belediye Başkanı Kaya; "Yol hamlemiz devam ...
ADÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadına başladı
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadına başladı
ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'ın kitabı yayımladı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Başaran'ın kitabı yayımladı
Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona erdi Araba motorunda 150 kilometre yolculuk yapan yavru kediyi Aydın itfaiyesi kurtardı
YEREL HABERLER Yaramaz kedinin yolculuğu 150 kilometre sonra sona ...
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin ...
Kılıçdaroğlu: "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç belirleyecek" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın’da partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: "Önümüzdeki seçimin kaderini ilk kez oy ...
Nazilli'nin içi rahat
YEREL HABERLER Nazilli'nin içi rahat
Didim’deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü konuştu Tır şoförü Ersoy, “Olayla ilgim yok, ben de dolandırıldım”
YEREL HABERLER Didim’deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü ...
Psikolog Yıldırım “Çocuklar tatilde yaşıtları ile vakit geçirmeli”
YEREL HABERLER Psikolog Yıldırım “Çocuklar tatilde yaşıtları ile ...
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin ...
Didim'de hayvan hırsızlığına karışan şahıslar Afyon'da yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de hayvan hırsızlığına karışan şahıslar ...
Başkan Atabay, Tekstil Park açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Tekstil Park açılış törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir ...
Jandarma kayıp keçileri dronle buldu
YEREL HABERLER Jandarma kayıp keçileri dronle buldu
Nazilli'de Mert Er sözleşme uzattı
YEREL HABERLER Nazilli'de Mert Er sözleşme uzattı
Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor
Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem uyguluyor
YEREL HABERLER Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem ...
Vali Aksoy, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.