ADÜ Rektörü Aldemir, '254. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katıldı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Fuat Sezgin Kongre Merkezi’nde düzenlenen 254. Üniversitelerarası Kurul Genel Toplantısı’na katıldı.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen toplantıya, Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve diğer üniversite rektörleri katıldı.



Üniversitelerin eğitimöğretim ve bilimsel araştırmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantıda katılımcılar, YÖK'e ve üniversitelere bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

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