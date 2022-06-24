Buharkent’te toplu konut projesinde son 2 bloğun inşaatı başladı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde belediyenin koordinesinde yürütülen toplu konut projesinde sona gelinirken, son 2 bloğun inşaatı da başladı.



Belediyenin gelir kaynaklarını artırmak adına çeşitli projeler üreten Buharkent Belediyesi, şimdi de vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olabilmeleri adına başladığı toplu konut projesinde sona yaklaştı. Yapılan ilk blok çalışmalarının tamamlanmasının ardından 47 dairenin yer aldığı son 2 bloğun inşaatı da başladı.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli olabilmesi için yeni gelir kaynakları oluşturmanın yanı sıra vatandaşların uygun fiyatlı ev sahibi olabilmeleri için adım attıklarını belirterek, “Belediyemiz tarafından yapılmakta olan toplu konut projemizin sonuna geliyoruz. Buharkent Belediyesi Toplu Konut projemizin son 2 blok inşaatı da başladı. Buharkent'imizin en güzel noktasında ve en iyi konutların inşa edildiği toplu konut projemizde toplamda 90 dairemiz bulunacak. Son 2 bloğun inşaatı tamamlandığında da yeniden satışa çıkacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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