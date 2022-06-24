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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köşk Belediyesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor

İHA

Köşk Belediyesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan kabir ziyaretlerini göz önünde bulundurarak mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getirmek için çalışmalara başladı.

Soğukkuyu Mezarlığından başlayan temizlik çalışmasının tüm mahalle mezarlıklarının tamamlanmasıyla son bulacağı öğrenildi. Köşk merkez ve belediyeye bağlı mahallelerde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yıl boyunca periyodik çalışma programı halinde mezarlık düzenleme, bakım ve ot ilaçlaması çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirten Başkan Nuri Güler; "Vatandaşlarımızın kabristan ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla mezarlıklarımızda her daim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu da her vakitte hemşehrilerimizin yakınlarını daha temiz ortamda ziyaret edebilme fırsatı sunuyor. Ayrıca belediye olarak her yıl düzenli yaptığımız bu tür çalışmalar neticesinde iş yükümüz çokça hafiflediği için ekiplerimiz zamandan, belediyemiz de ekonomik yönden çok büyük bir tasarruf sağlamış oluyor" dedi.

Başkan Güler, yapılan mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarının hem kent estetiğine katkı sağladığını hem de yangın tehlikesine karşı alınmış büyük bir önlem olduğunu sözlerine ekledi.

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