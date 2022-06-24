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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da uyuşturucu taciri tutuklandı

İHA

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı.

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde B.U.'nun uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezavine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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