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Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür

İHA

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro açılışına katılarak kendilerini yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Millet İttifakı üyesi siyasetçilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro açılışına katılarak kendilerini yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Millet İttifakı üyesi siyasetçilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan, Didim'in en güzel koylarından 2'nci Koy'da yükselen Didim Amfi Tiyatro'nun açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde Didim Amfi Tiyatro'nun yanı sıra Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), Balıkçı Pazarı, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Atatürk Silüet Heykeli, Beton Santrali, Akbük Soğuk Su Çevre Düzenlemesi, Patili Dostlar Ameliyathanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Parkı, Didim Balık Restorantı ve Akbük Mavi Mandalya Restorant'ın açılışı yapıldı, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kültür merkezi ile Didim Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan sokak hayvanları mama üretim tesisinin temeli atıldı. Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma törenine binlerce vatandaş katıldı.

Toplu açılış ve temel atma töreninin ardından Didim Amfi Tiyatro vatandaşların kullanımına açıldı. Törende kendilerini yalnız bırakmayan siyasetçilere ve vatandaşlara teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim Amfi Tiyatro projesi bizleri çok heyecanlanıyordu. 2021 yılının son aylarında başlayan çalışmaların meyvesini dün aldık ve bu alanı Didimlilere hediye ettik. Aslında törenimizde yalnızca Didim Amfi Tiyatro'yu değil 10 diğer projemizin daha açılışını yaptık, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa hayata geçireceğimiz 2 projenin de temelini attık. Bizler Didim için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye turizmine değer katan Didim Amfi Tiyatro ve diğer projelerimiz Didimimize hayırlı olsun" dedi.

Toplu açılış ve temel atma törenine binlerce vatandaş katıldığını belirten Atabay, "Didim tarihinin en kalabalık törenlerinden birisi olduğu bilgisi elimize ulaştı. Bu bizim gururumuzdur. Aylar süren çalışmaların ardından tamamlanan bu projenin açılışında bizleri yalnız bırakmayan başta vatandaşlarımıza, CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, eski Devlet Bakanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak'a, Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a, CHP Aydın Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'ye, Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül'e, Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız'a, eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay'a, eski Milletvekili Sırrı Özbek'e, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve yönetimine, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yönetimine, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve yönetimine, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Evrim Karakoz ve Barış Altıntaş'a, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yaman'a, Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli'ye, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya'ya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Söke Belediyesi Başkanvekili Veli Devrim Yerli'ye, Bozdoğan Eski Belediye Başkanı Tümer Apaydın'a, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve yönetimine, Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve yönetimine, Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere ve yönetimine, Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha ve yönetimine ve partililerimize teşekkür ederim. Bizler Didim için varız, var olmaya devam edeceğiz. Her şey Didim için, yeni projelerimizde buluşmak üzere" diye konuştu.

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