Ukraynalı çocuklar için iki belediye başkanı el ele verdi

Kuşadası Belediyesi, savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar için Ukrayna’daki kardeş şehri Çerkasi Belediyesi ile el ele verdi. Çerkasi Belediye Başkanı Anatolii Bondarenko ile internet üzerinden görüntülü görüşme yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, savaşın bir an önce bitmesini dileyerek Kuşadası’na gelen savaş mağduru kadın ve çocuklar için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Kuşadası Belediyesi Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerini terk ederek Kuşadası’na gelen savaş mağduru kadın ve çocukları yalnız bırakmıyor. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nin ev sahipliği yapmış olduğu 'Çocukların Gözünden Savaş, Acı ve Umut' isimli resim sergisi 'Kuşadası’ndan Çerkasi’ye Sevgi ve Dostluk Köprüsü' isimli resim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan savaş mağduru çocuklara Kuşadası Kent Konseyi yabancılar meclisi üyeleri Şükran Atlı ve Habip Yanç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik boyunca Ukraynalı savaş mağduru çocukların yapmış olduğu resimler, Rusya’nın düzenlediği askeri harekat nedeniyle Ukrayna’nın doğusu ile güneyinde yaşarken aileleri ile güvenli gördükleri Çerkasi’ye sığınan savaş mağduru çocuklara gönderilecek.



Düzenlenen etkinliğin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç, internet üzerinden Çerkasi Belediye Başkanı Anatolii Bondarenko ile görüntülü görüşme yaparak resim etkinliği ve Ukrayna’nın durumu hakkında konuştu.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ukrayna’nın başında olan savaştan dolayı yaşanılan kayıplar için çok üzgünüm. Umarım bir an önce savaş son bulur ve barış gelir. Ukrayna’daki savaştan mağdur olan yaklaşık 120 kadın ve çocuğu Kuşadası’nda ağırlayarak yanında olmaya çalışıyoruz. Burada yaşayan Ukraynalı ebeveynlerin çocuklarınaİbramaki Sanat Galerisi’ni resim sergisi için açtık.Bugün de resim etkinliği için ev sahipliği yaptık. Kuşadası olarak her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.



Çerkasi Belediye Başkanı AnatoliiBondarenko ise, “İyi görünüyor olabiliriz ama ayakta kalmak ve iyi görünmek bizim için çok zor. Güçlü kalmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok mutluyuz. Biliyoruz ki elinizden geleni yapıyorsunuz. Savaş burada olmuyor ama biz ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Temennimiz bu savaşın bir an önce bitmesi ve Ukraynalı savaş mağduru ailelerin evlerine geri dönmesi. Yaralarını kendi akrabaları ve burada kalan aileleriyle birlikte saracaklarını biliyoruz. Sonrasında Kuşadası’na sadece turist olarak geldikleri günler olacak. Biz de resmi heyet olarak Kuşadası’na gelerek sizlerle görüşmek ve kardeş şehir ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

