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Aydın Büyükşehir'in kadın şoförleri takdir topluyor Ojeli tırnaklarıyla direksiyon sallıyorlar

İHA

Aydın Büyükşehir'in kadın şoförleri takdir topluyor Ojeli tırnaklarıyla direksiyon sallıyorlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sarı civcivleri olarak bilinen halk otobüslerinde ojeli tırnaklarıyla direksiyon sallayan kadın şoförler, erkek meslektaşlarını kıskandırırken, “kadın isterse yapar” sözünü de adeta kanıtlıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında faaliyete geçen ve sarı civciv olarak bilinen otobüsler, her gün yüzlerce vatandaşa hizmet verirken, kadın otobüs şoförleri de görenlerin takdirini topluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kadınlara yönelik projeleri çerçevesinde sarı civcivlerde şoför olarak çalışmaya başlayan kadın şoförler, ojeli tırnaklarıyla direksiyon sallarken, başarılarıyla da erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Kadın şoförler, her sabah erken saatlerde direksiyon başına geçip çeşitli güzergahlarda akşam saatlerine kadar Aydınlı vatandaşlara toplu taşıma hizmeti veriyor.
Başkan Çerçioğlu, kadınlara verdiği değere bir yenisini daha ekleyerek belediye otobüslerinde direksiyonda kadınlara görev verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği toplu ulaşım hizmetinde kadın şoförler görev yapıyor.
Otobüs şoförü olmaya karar verdiğinde ailesinin desteklediğini ifade eden evli ve 2 çocuk annesi Semra Tavus, “7 yıl bu işi yapıyorum. Kadınlar için zor bir meslek ama biz her şekilde üstesinden geliyoruz. Kadınların yapamayacağı iş yoktur. Eşim ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar bu mesleği yaptığım için ve bana her şekilde destek oluyorlar. Aracıma yolcularımız bindiği zaman benimle karşılaştıklarında bazen şok oluyorlar bazen tebrik ediyorlar” dedi.

“Babam görse gurur duyardı”
Babasının destekleriyle küçük yaşlarda araç kullanmayı öğrenen ve mesleğini severek yaptığını ifade eden evli Ayşen Menderes ise “Eşim, her konuda bana destek veriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun destekleriyle, onun kadınlara yönelik katkılarıyla bu işi yapmaya karar verdim. 2015 yılından beri bu işi yapıyorum, 7 yılımı doldurdum. Severek yapıyorum ve çok memnunum işimden. Beni gören yolcularım da takdir ediyor. Bu da beni çok onure ediyor. Sonuçta halka hizmet ediyoruz. Çocukluğumdan beri benim sevdiğim bir meslekti. Ben çocukluk yıllarımda araç kullanmaya başladım. Çalışan her şeye merakım var. Çiftçi çocuğuyum zaten, traktör kullanıyordum. Araba kullanmaya da merakım vardı. Rahmetli babamın sayesinde bu işe başladım. Babam beni burada görseydi çok gurur duyardı. Otobüs şoförlüğüne başlamadan önce traktör kullanıyordum zaten ilk traktör ile direksiyonumu pekiştirdim. Sonuçta yolcu güvenliği bize emanet. Daha önce traktör kullandım şimdi otobüs kullanıyorum. Bize bu imkanı sağladığı için ve bizlere destek verdiği için başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da ayrıca teşekkür ediyorum. İşimi her zaman severek yapacağım” dedi.

“Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapar”
Otobüslere kadın elinin değmesinin güzel bir şey olduğunu belirten evli ve 4 çocuk annesi Şazimen Kırlıoğlu da kadın şoför sayısının artacağına inandığını ifade ederek “Ben 8 sene aşçılık yaptım ama aşçılığın ötesinde şoförlüğü çok seviyordum. Ben de bunu yaparım dedim ve sınavlara kazandım. Çok mutluyum, güzel bir iş. Aynı anda eşimle beraber girdik. Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü olarak çalışıyoruz. Memnunuz, ikimizde. Bizim için biraz ağır iş ama ben memnunum. Zaten araba kullanmayı çok seviyordum. Başkanımızın bayanlara yönelik destekleri sayesinde başvurdum. Kendi evimiz gibi arabamızı temizliyorum, bakıyorum. Yolcularımızı güler yüzlü ‘hoş geldin’ diyerek karşılıyorum. Bayan şoförlerimizin de sayısının artmasını isteriz. 3 bayanız şuan. Otobüslere kadın eli değmesinden memnunuz ve bu sayının artacağına da inanıyorum. Kadın şoför olduğumuz için bazen değişik durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bazı yolcularımı ‘hayırlı işler abi’ diyerek biniyor sonra ‘ablaymış’ deyip tebrik ediyor. Biz de gurur duyuyoruz o an tabi. Bazen benimle konuşan da oluyor. Büyük araç zor değil mi diyerek konuşanlar da oluyor. Kadınlarımız istedikten sonra her işi yapabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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