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Aydın Adliyesi'nin acı günü Kadastro Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Özçelik hayatını kaybetti

İHA

Aydın Adliyesi'nin acı günü Kadastro Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Özçelik hayatını kaybetti

Aydın Adliyesi'nde Kadastro Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Günay Özçelik yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Kadastro Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Günay Özçelik hayatını kaybetti. Doktoların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Özçelik'in ölüm haberi ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Müdür Özçelik’in cenazesinin ikindi namazına müteakip Bey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yenipazar ilçesi Hamzabali Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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