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ADÜ’lü öğretim üyesi Kıbrıs harekatı sırasında Türkiye ile ABD arasındaki görüşme kayıtlarını inceleyecek

İHA

ADÜ’lü öğretim üyesi Kıbrıs harekatı sırasında Türkiye ile ABD arasındaki görüşme kayıtlarını inceleyecek

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Menderes Akdağ, Amerikan Başkanlık Vakfı bursu ile TürkiyeABD ilişkilerini başkanlık belgeleri üzerinden araştırmak üzere ABD’ye davet edildi.
Yapacağı çalışma ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Akdağ, Amerika’da özellikle Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye ile ABD arasındaki Başkanlık makamının görüşmelerini inceleyeceğini açıkladı. Ağustos ayı içerisinde ABD’de bulunacağını kaydeden Akdağ, Boston, Detroit, Chicago ve Washington gibi kentlerde ve bu kentlerin bulunduğu eyaletlerde çalışma yapacağını söyledi.
Yapacağı bu araştırma faaliyetlerinin İngilizce kitap olarak da yayınlanması planlandığını kaydeden Akdağ, “Amerika’da Başkan Nixon ve Gerald Ford döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Harekatı gerçekleşmişti. O döneme ait Amerikan Başkanlık makamı ile Türkiye arasındaki görüşmeleri, Amerikan Kongresi, Pentagon ve Başkanlık makamı arasında Türkiye ile ilgili olan yazışmaları ve görüşme kayıtlarını inceleyeceğim. Daha sonraki süreçte bu araştırmalarımı İngilizce kitap olarak yayınlamayı düşünüyorum” dedi.
19701980 Arası Türkiye’de Koalisyonlar Döneminde Siyasal Algı ve Propaganda başlıklı doktora tezi hazırlayan Akdağ, bu çalışmadan da dolu dolu döneceğine inandığını kaydetti.

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