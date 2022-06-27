Kuşadası Belediyesi’nden eğitime tam destek

Kuşadası Belediyesi, 20212022 eğitim ve öğretim döneminde 467 öğrenciye eğitim desteğinde bulundu.



Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, öğrencilere verdiği eğitim desteğini 20212022 eğitim ve öğretim yılında da sürdürdü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 269’u ilkokul ve ortaokul, 149’u lise, 49’u ise üniversite olmak 467 öğrenciye EkimMayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönemde toplam 567 bin 885 TL eğitim desteğinde bulunuldu. 20222023 döneminde eğitim yardımından faydalanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1 Eylül’den üniversite öğrencilerinin ise 3 Ekim’den itibaren Kuşadası Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yetki ve imkanları dahilinde eğitime verdikleri desteği sürdüreceklerini belirterek “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize keyifli ve verimli bir yaz tatili diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.