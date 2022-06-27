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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu Memnune İnci MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti

İHA

Karacasu Memnune İnci MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yükseokulu, 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Tören gerçekleştirildi.

Dış Ticaret, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Mimari Dekoratif Sanatlar, Mimari Restorasyon, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında toplam 320 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Karacasu Memnune İnci MYO Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş’ün ev sahipliğindeki törene ilçe protokolü ve okulun kuruluşunda destek olan isimler ile öğrenci aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasına yapan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Karacasu ilçesinin resmi ve idari makamlarının, sivil toplum kuruluşlarının, esnaflar ve tüm Karacasu halkının tüm imkanlarıyla Karacasu MİMYO’yu yalnız bırakmadığını, her zaman destek olduklarını belirterek başladı.

Öğrencilere hayal kurmaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, “Bizler eğitim kurumu olarak öğretim elemanlarımız ve talebelerimiz ile bölgenin kalkınmasında, tanıtılmasında, yapılacak olan projelerde bilgi ve beşeri gücümüzle hep yanlarında olmayı görev edindik. Tüm Karacasu’ya maddi ve manevi destek sağlayan tüm esnaflarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak sizlerin yetişmesinde ve olgunlaşmasında rol oynayan yaptığınız yaramazlıkları hoş gören iyi bir eğitim almanızda sonsuz çaba sarf eden öncelikleri arasında sizleri de kendi evlatları gibi görüp hayata hazırlamak olan öğretim elemanlarımıza buradan teşekkürü borç bilirim. Bütün bunların sonucunda da sizlerden beklentilerimiz var çocuklar. Bizler hepimiz üstüne düşeni yaptık. Sizleri buralara kadar getirdik. Öncelikle doğru ve adil birer insan olun, sevgi ile çevrenize ışık olun. Hayal kurun, hayallerinizin peşini bırakmayın. Ülkenizi ve insanlığı yükseltmek ve hak ettiği yere getirmek için çabanızı eksik etmeyin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur der. Hayatınızın ve bahtınızı açık olmasını dilerim” dedi.

Yüksekokulun 22 yıl önce kurucu müdürlüğünü yapan ve mezuniyet törenine onur konuğu olarak davet edilen Doç. Dr. Aziz Bostan’a Yüksekokul Müdürü Dr. Umut Tolga Gümüş tarafından plaket verildi. Karacasu’nun kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aziz Bostan, Karacasu MİMYO’nun binlerce mezun verdiğini görmekten son derece memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yüksekokul Birincisi Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencisi ve aynı zamanda Karacasu’da çömlekçilik yapan Ayşe Donduran'ın konuşması ve mezuniyet kütüğüne adını çakmasının ardından kendisine plaket ve belgesi Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş tarafından takdim edildi. Yüksekokul İkincisi Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencisi Nihal Özpolat’a plaketi ve diploması Doç. Dr. Aziz Bostan, Yüksekokul Üçüncü Fatma Pişkin’e ise plaketi ve diploması Belediye Başkan Yardımcısı Erbil Avcı tarafından takdim edildi.

Programlarında ilk üçe giren öğrencilere başarı belgeleri ve okulun diğer tüm öğrencilerine diplomaları verilmesinin ardından program, öğrencilerin 10. Yıl Marşı eşliğinde keplerini havaya atmaları ile sona erdi.

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