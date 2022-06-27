Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 SFK'nin yeni teknik direktörü Cemil Aktaş oldu. Kariyerinde daha önce Gençlerbirliği altyapısında görev alıp Ankara Şekerspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor, Vanspor ve Ankara Demirspor takımlarında çalıştıran 53 yaşındaki Aktaş'la sözleşme imzalandı. Efeler 09 SFK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni hocamız Cemil Aktaş'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.



DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-06-27 15:57:38



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