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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu

İHA

250 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde mısır tarlalarına büyük zarar veren yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğünden alınan izin ile bölgedeki avcılar tarafından başlatılan sürek avıyla vuruldu.
Mahalle yakınlarındaki mısır tarlalarında domuz sürüsünün olduğu tespit edildi. Avcılar tarafından tarla içinde devam eden sürek avı sırasında avcılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dev domuzla karşılaştı. Sürek avına katılan avcılar Servet Tarkan, Özhan Bayar ve Zafer Sarıoğlu, Yamalak Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Şevket Ögür himayesinde çalışmalar neticesinde mısır tarlalarına büyük zarar veren dev domuzu vurdu. Tarla içinde vurulan domuz avcılar tarafından uzun süren uğraşlar sonucunda tarla dışına çıkartıldı.
Aydın'ın birçok ilçesinden domuz zararıyla ilgili çiftçilerden şikayet geldiğini anlatan avcı Servet Tarkan, "Çiftçiler tarlalarını bin bir emek ile ekip biçiyorlar. Domuzlar da ekili arazilere büyük zarar veriyor. Her gün farklı ilçelerden domuz zararlısıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Biz de çiftçilerimize destek olmak için sürek avını gerçekleştiriyoruz. Yamalak Ovası'ndaki mısır tarlalarına zarar veren yaklaşık 250 kilogramlık dev domuzu vurarak etkisiz hale getirdik. Saatler süren çalışma sonucunda vurduğumuz domuzu uzun uğraşlar sonucu tarla dışına çıkarttık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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