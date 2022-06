Şoförler Odası Başkanı Özmeriç isyan etti “Bu karar gözden geçirilmez ise Türkiye’de okul servisi diye bir şey kalmaz”

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yaptığı basın açıklamasında Danıştay 8. Dairesi’nin kararı ile Türkiye’de okul servis taşımacılığının tarihe karışacağını ve bu kararın düzeltilmemesi halinde yasal olarak öğrenci taşımanın imkansız hale geleceğini söyledi. Şu anda Türkiye’de okul servis taşımacılığı yapan on binlerce aracın koltuk sensörü olmadığı için yönetmelik gereği muayeneden geçemeyeceğini belirten Özmeriç, “Okul servis araçlarında rehber çalıştırılması zaten zorunlu. Türkiye’deki on binlerce servis aracına ne sensör takacak teknik altyapı var ne de şoför esnafının bunu taktıracak gücü. Bu karar üzerinde düzeltme yapılamaz ise öğrenciler taşınamaz” dedi.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde araçlarda zorunlu olan; iç ve dış kameralar, 3 nokta emniyet kemeri ve koltuk sensörü gibi donanımların gerek pandemi döneminde servis araçlarının çalışmaması gerekse içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında şoför esnafının gücünün yetmemesi dolayısyla uygulanmasının ertelendiğini belirten Özmeriç, Danıştay 8. Dairesinin kararı ile adeta şoför esnafının şok yaşadığını söyledi. Özmeriç konuyla ilgili açıklamasında “25 Ağustos 2021 tarih 31579 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre servis araçlarının hizmet yönetmeliğindeki ilgili maddelerindeki donanımlar 01 Temmuz 2023 tarihine kadar zorunluktan muaf tutulmasına rağmen bu kararı Danıştay’ın iptal ettiğini öğrendik. Okul Servis Araç Yönetmeliği’nde, araçların taşıması gereken özelliklere dair geçmişte yapılan bazı değişikliklerin uyum tarihleri öteleniyordu. 2018 model ve öncesi araçlar bu ertelemeden yararlanıyordu. Danıştay’ın kararı ile bu erteleme kaldırıldı. Tüm araçlar sorumlu tutuldu” dedi.

Bugün araç muayene istasyonlarına gelen emre göre; Danıştay Sekizinci Dairesinin 2021/5662 Esas kararı doğrultusunda, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde, 31579 sayılı Resmi Gazetede yapılan bazı değişikliklerin yürütmesinin durdurulduğunu kaydeden Başkan Özmeriç, “Danıştay kararı sonucunda, tüm okul taşıtlarının herhangi bir erteleme veya muafiyet olmaksızın bazı ilave şartları sağlaması zorunlu hale getirildi. Buna göre tüm okul taşıtlarında; Cam filmi ve renkli camlara (fabrikasyon da olsa) izin verilmemektedir. Geçici Madde 2 fıkra 1. Maddesi yürürlükten kaldırıldığı için tüm araçlar bu bakımdan kusurlu sayılacaktır. Koltuk sensörü, iç mekan kameraları, 3 nokta kemer, vb. yeni özellikler tüm araçlarda zorunlu hale getirildi ki bu şartları yerine getirmenin minimum maliyeti 50 bin lira. Parayı bulsak da bu araçları okullar açılıncaya kadar donatacak teknik ekip ve ekipman yok” diyerek bu şartlarda okul servis taşımacılığının yapılamayacağını söyledi.

“Koltuk sensörü olmayan araçlar muayeneden geçirilmiyor”

Başkan Özmeriç, açıklamasının devamında “Danıştay Kararı’nın araç muayene istasyonlarında uygulanmaya başladığını ve şu anda Danıştay kararı gereğince 3 nokta emniyet kemeri, koltuk sensörü ve iç mekan kamerası olmayan ve orijinal de olsa cam filmi olan okul servis araçları muayenede ağır kusurlu sayılmaktadır. Uygulanabilirliği olmayan maddeler dolayısıyla sadece şoför esnafını değil ülke genelindeki yaklaşık 10 milyona yakın öğrenci ile velisi ve eğitim camiası bu karardan olumsuz etkilenecektir. Eğer değişiklik yapılmaz ise ülkede okul servis taşımacılığı diye bir şey kalmaz. Zaten rehber personel mecburiyeti var. Bu rehber personel koltuk sensörü vazifesini pekala görüyor” diyerek bu kararın bir an önce gözden geçirilmesini istedi.

