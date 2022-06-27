Kuşadası’nda yangın daireyi küle çevirdi

Aydın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen yangında daire kullanılmaz hale geldi.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Bir apartmanın 3’üncü katında bulunan daireden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri dumanların sardığı apartmanın 3 ve 4’ü katında ikamet eden daire sakinlerini teker teker binadan tahliye etti. Kısa sürede yangına müdahale ederek bir facianın önüne geçen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak alevlerin diğer dairelere sıçramasını engelledi. Meydana gelen olay da herhangi bir can kaybı yaşanmazken daire küle döndü, Apartmanın koridor kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.