Alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1´i öldü

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Yenipazar ilçesinde, otluk alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1'i yanarak öldü.
Bugün saat 15.30 sıralarında Kırsal Donduran Mahallesi´nde otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler arasında kalan 3 yavru köpeği fark etti. Köpeklerden 2´si ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarılırken, 1 yavru ise yanarak öldü. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu yangın kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Yenipazar Bahattin ALBAYRAK
2022-06-27 21:30:55
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