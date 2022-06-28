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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD gönüllüleri, orman gönüllüsü de Oluyor

İHA

AFAD gönüllüleri, orman gönüllüsü de Oluyor

Doğal afet ve yangınlarda bilinçli ve eğitimli gönüllülerin artması amacıyla AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü, Aydın ve Nazilli Orman İşletme Müdürlükleri iş birliği ile düzenlenen ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden sertifikalandırılan Orman Yangınları Müdahale Eğitimlerine 202 gönüllü katıldı.

Aydın’da AFAD gönüllülerine verilen çeşitli eğitimler aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü 4 etapta yaptığı program ile 202 gönüllüye daha eğitim verdi. Halk Eğitimi Merkezi üzerinden sertifikalandırılan gönüllüler Aydın ve çevresinde meydana gelebilecek orman yangınlarında destek amaçlı görev alabilecek. AFAD Aydın İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "4 etapta gerçekleştirilen eğitimlerle 202 gönüllümüz daha hazır hale geldi” denildi.

“202 gönüllümüz eğitimlerini tamamladı”
Aydın AFAD Eğitim Şube Müdürlüğünce başlatılan "AFAD Gönüllüleri Orman Gönüllüsü Oluyor" Projesi ile 202 AFAD Gönüllüsü orman yangınlarına müdahale eğitiminin tamamlandığını ifade eden AFAD Aydın İl Eğitim Şube Müdürü Sinan Can, yaptığı bilgilendirmede, “23 27 Haziran 2022 tarihleri arasında Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde 3 grup halinde, daha önce de Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'nde 1 grup halinde eğitim alan AFAD Gönüllüleri ilimizde ve çevremizde meydana gelebilecek orman yangınlarında sahada destek amaçlı görev alabilecek. Arama ve Kurtarma eğitimlerini de tamamlayan gönüllülerimiz hem yangına müdahale ederken hem de muhtemel bir arama kurtarma faaliyetinde eğitimli ve bilinçli bir şekilde müdahalesini gerçekleştirebilecek. Önümüzdeki süreçte ilimizin afet ve acil durum kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek, Aydınımıza ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Eğitimlerini tamamlayan 202 gönüllümüze başarılar diliyorum” dedi.

“Bilinçli toplum için gönüllü olmalıyız”
Öte yandan AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, AFAD gönüllüsü olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan herkese kapılarının açık olduğunu ifade ederek vatandaşların depreme ve diğer doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Harman, “AFAD gönüllüleri; afet öncesinde, afet esnasında ve sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma ve benzeri afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getiriliyor. AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşurken, 18 yaşını doldurmuş gönüllüler uzman AFAD gönüllüsü olabiliyor. Vatandaşlarımız afetlerde, kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgi ve becerilere sahip olmak için edevlet üzerinden AFAD Gönüllüsü başvurusu yapabilmektedir. Başvuru yapan kişiler SMS ve email yoluyla www.gonullu.afad.gov.tr portalına yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi çerçevesindeki eğitim, faaliyet ve görevleri, gönüllülük portalı üzerinden takip edebilmektedir. İlimizdeki gönüllü sayısının gittikçe artmasını umuyor, afetin her evresinde görev almak isteyen vatandaşlarımızı AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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