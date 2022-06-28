Yelkenli teknedeki 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın’ın Didim ilçesinde tespit edilen yelkenli tekne içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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