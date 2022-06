Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Geçtiğimiz haftalarda sağanak yağışın neden olduğu hasarı gidermek için seferber olan Efeler Belediyesi, her türlü durgun su kaynağında oluşabilecek sivrisinek larvalarına karşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.



Efeler’de etkili olan şiddetli yağış; vatandaşların evlerinin bodrum katları, inşaat altları, tarla ve bahçeler, atıl durumdaki araba lastikleri, kullanılmayan kap, kova, leğen gibi su tutabilecek alanlar, eski zeytin kuyuları ve tıkanan kanalizasyon sistemleri, sivrisinek üreme kaynağı oluşumuna sebep oldu. Taşkın olan bölgelerde Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri acil olarak müdahalede bulunarak, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de yağışın ardından kirli su birikintilerin oluştuğu yerlerde haşere ve sivrisinek larvaları ihtimaline karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler’in ilaçlama birimi ekipleri, “Durgun su kaynaklarında üreyen sivrisinekler, sel nedeniyle serin ve korunaklı olan bodrum katlarında oluşan temiz ya da kirli su birikintilerinde yaşam döngülerini tamamlayıp üreme alanının bulunduğu mahallede sivrisinek şikâyetlerine sebep olacaktır. Felaketin yaşandığı günden bu yana 2 binden fazla yeni üreme kaynağı tespit edilmiş olup, bunların çoğunluğu bina bodrumlarıdır. Konu ile ilgili entegre mücadele çerçevesinde vatandaşların bodrum katlarını kontrol ederek, su birikintisi olması durumunda Efeler Belediyesi’ne 444 80 09 numaralı hattan ulaşarak üreme kaynağını tespit ve ilaçlama konusunda gerekli çalışmanın yapılmasını talep etmeleri, mücadelede etkin yol olacaktır" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; durgun su birikintileri, fosseptikler, inşaat alanları, hayvan damları, bahçe sulama havuzları gibi her türlü alanda sivrisinek, karasinek mücadelesini sürdürürken; kanalizasyon sistemlerinde fare, hamamböceği gibi haşerelerle mücadelesine devam ediyor.



Ayrıca 20 Mayıs tarihinde başlanan sivrisinek, yakarca gibi akşam aktif olan uçkun canlılarla mücadele çalışmasını, Halk Sağlığı tarafından ruhsatlandırılmış Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen çevre ve insan sağlığına karşı duyarlı ürünlerle, saat 20.00 ile 00.00 arasında Soğuk Sisleme Yöntemi (ULV) ile sokak ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca bütün mahallelerde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.