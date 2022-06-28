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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay'dan başsağlığı mesajı

İHA

Başkan Atay'dan başsağlığı mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi Mehmet Özdemir için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaza, 27 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Gölhisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Mehmet Özdemir mesai sonrası evine gitmek için motosikleti ile yola çıktı. Özdemir yönetimindeki motosiklet, Gölhisar Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada belediye işçisi Özdemir ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özdemir'in acı haberini alan ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu.

Hayatını kaybeden Özdemir için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşımız Mehmet Özdemir'i, elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumun cenazesi Alanlı Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Alanlı Mezarlığı'na defnedilecektir. Mehmet Özdemir'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm mesai arkadaşlarıma baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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