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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duyarsız sürücüler görme engelliler için tehlike saçıyor

İHA

Duyarsız sürücüler görme engelliler için tehlike saçıyor

Aydın’da yaşayan görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çeken Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, “Aydınlı hemşerilerimizin duyarlı olmalarını ve bizlere destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı duyarsız vatandaşların dikkatsizliği ile daha da zorlaşıyor. Bu bağlamda açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve problemlere dikkat çekti.

Aydın’da yaşayan görme engelli bireylerin son zamanlarda, yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlere ilişkin bir açıklama yapan Özen, yaşanan sıkıntıları sıralayarak Aydınlıların daha duyarlı olmasını istedi.

Özellikle duyarsız sürücülerin görme engelliler için tehlike oluşturduğunu ifade eden Özen, “Şehir merkezi başta olmak üzere, diğer ilçelerde kaldırımlara park edilen araçların ve bazı motosiklet sürücüleri tarafından, kaldırımların kullanılması görme engelliler için ciddi tehlike arz etmektedir. Sokakta başıboş bir şekilde bırakılan sokak köpekleri de biz görme engelliler ile karşılaşması halinde tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Belirtmiş olduğumuz sorunlarımıza ilişkin yetkililerin ivedilikle çözüm geliştireceklerine inanıyor ve Aydınlı hemşerilerimizden de duyarlılık göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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