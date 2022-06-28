Efeler sağlıklı yaşam için yürüdü

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Kaymakamlığı’nın halk sağlığı için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katıldı.



Başkan Atay, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in sağlıklı bir yaşam için 'Gelin Birlikte Yürüyelim, Yürümek Yaşam Tarzımız Olsun' çağrısına kulak verdi. Saat 06.30’da Adnan Menderes Stadyumu’nda bir araya gelen Efelerli vatandaşlar stat çevresinde sabah yürüyüşü yaptı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.



Sağlık için hareketli yaşamın önemini hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Atay Efelerlileri sabah yürüyüşlerine davet etti. Başkan Atay, “Bildiğiniz gibi son yıllarda hareketli yaşamın beden ve ruh sağlığına etkisi doktorlar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Efeler Kaymakamlığı tarafından hekimlerin bu tavsiyelerine kulak verilmiş ve hem sağlıklı yaşamı desteklemek hem de sosyal hayata canlılık katmak için iyi düşünülerek güzel bir proje yapılmış. Biz de ilk gününde katılım sağlayarak destek olmak istedik. Efeler halkını bundan sonra da devam edecek sabah yürüyüşlerine katılmaya davet ediyorum” dedi.

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