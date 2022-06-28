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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlılar Tekstil Park'a yoğun ilgi gösteriyor

İHA

Aydınlılar Tekstil Park'a yoğun ilgi gösteriyor

Tarihi değeri ve doğal güzelliği ile Aydın’ın ayrılmaz bir parçası olan Aydın Tekstil, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda önce kamulaştırıldı ve sonrasında yapılan çalışmalarla yenilenerek halkın nefes alacağı bir ortak kullanım alanına dönüştürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılışı yapılan 177 dönümlük Aydın Tekstil Park alanında; ilk etapta kreş, sergi salonu, parklar, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açıldığı günden bu yana Aydınlıların uğrak noktası haline gelen Aydın Tekstil Park, adeta bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. Herkes için ayrı ayrı çekim alanları barındıran Aydın Tekstil Park, sunduğu yaşam alanlarıyla Aydınlılar tarafından çok sevildi.

Okullarda dönemin sona ermesi ile birlikte arkadaşları ile keyifli vakit geçirmek için bisiklet turları yapan Efe Çıtalgı ve Gürel Koşucu, bisikletleri ile park içerisinde rahatlıkla spor yapabildiklerini belirtti. Bisiklet ve diğer yolların ayrı olmasının önemine dikkat çeken Efe Çıtalgı, “Bir aile ortamı var. Parklar da güzel, dinlenmelik bir yer. Güvenli ve gençler için buluşma noktası. Yürüyüş, bisiklet ve tren yolu var. Yolların ayrı olması gayet iyi.” şeklinde konuşurken, Gürel Koşucu ise “Ben çok beğendim. Bisiklet yolu açık, ferah, temiz ve bakımlı, son derece akıcı bir yol. Karşınıza araba çıkma gibi bir dert yok. Sporunuza rahatlıkla yapabilirsiniz. Bisiklet yolu için Özlem Başkanıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Parkın keyfini en çok çıkartanlar ise çocuklar. Kızıyla birlikte parkta zaman geçiren Reşit Koç, parkın açılışıyla birlikte yaşanan değişimi görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten, “Resmen doğanın içindesin. Böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk. Ağaçlar ve yeşil alanlar harika bir şey. Çocuğum eve gitmemek için bizleri zorluyor. Sabah kahvaltımızı yapıp akşam yemeğimizi burada yiyoruz, evde durmuyoruz her gün buradayız. Biz başka yerde ev bakacaktık burası açılınca vazgeçtik, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Burası kaliteli, gerçekten çok güzel” dedi.

Parkta çokça vakit geçirdiklerini belirten ve İzmir’de yaşayan ailesini de davet ettiğini belirten Koç, “En önemlisi çocuklar için tuvalet var. Su parkı var, iki farklı oyun alanı var. Oyun oynuyoruz, yürüyüş yapıyoruz, koşu yapıyoruz. Gerçekten bir yaşam alanı. Abilerim İzmir’de, buraya gelin diyorum. Başta Özlem Çerçioğlu’na ve burayı kurmakta ona yardım eden herkese teşekkür ederiz” dedi.

Sportif aktivitelere sunduğu imkan ve güvenli ortamından ötürü parkı daha fazla kullanacaklarını ifade eden Cemre Ok, “Biz iki gündür geliyoruz, arkadaşlarımızla hep geleceğiz. Rahatça zaman geçirebileceğimiz güvenli bir yer. Burayı kullanmayı tavsiye ediyorum. Arkadaş edinilecek bir ortam. Kaykay parkı da var, önümüzdeki süreçte arkadaşlarımız ile birlikte geleceğiz. Spora yönelik birçok şey olması da hoşumuza gitti” şeklinde konuştu.

Aile olarak parkı kullanmaktan mutlu olduklarını ifade eden Sedat İvdil, “Doğallığı, genişliği ve ferahlığı ile Aydın’ın ihtiyaç duyduğu bir parktı. Çocuklar rahatça oynayabiliyor, her tarafta güvenlikte olduğu için içimiz rahat. Ailece beğendiğimiz için de geliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz" dedi.

Park alanında yaşanan değişim karşısında şaşırdığını ve Başkan Çerçioğlu’nun parkı adeta cennete çevirdiğini belirten Mustafa Arslan, “Ulaşılması zor bir yer değil, her yere yakın. Vakit geçirip kafa dinlemek için de çok iyi. Hafta sonlarını değerlendirip, nefes alınacak bir yer, herkese tavsiye ederim. Yaptığı hizmetlerden dolayı uzun zamdan beri Özlem Çerçioğlu’nu takdir ediyordum. Burası da hizmetlerinin bir yenisi oldu. Şanına yakışanı yapmış. Harabeydi buralar, cennete çevirmiş” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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